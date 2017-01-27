S&P Türkiye'nin kredi görünümünü düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard &Poor’s, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürdü.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Standard and Poor's, TCMB'nin uyguladığı para politikasının yetersiz kalabileceğini belirtti.

Kredi notlarını anlama kılavuzu

S&P ayrıca Türkiye GSYİH'sinde 2016 yılı içerisinde yaklaşık yüzde 2 oranında büyüme öngörürken 2017 için ise bu oranı yüzde 2.4'e yükseltti.

Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye'nin net dış finansman ihtiyacını karşılayan rezervlerin 2017 yılında 35 milyar dolar civarında olacağı öngörüldü.