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Ekonomi

S&P Türkiye'nin kredi görünümünü düşürdü

S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çekti

27 Ocak 2017 22:55

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard &Poor’s, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürdü. 

Bloomberg HT’nin haberine göre, Standard and Poor's, TCMB'nin uyguladığı para politikasının yetersiz kalabileceğini belirtti. 

Kredi notlarını anlama kılavuzu

S&P ayrıca Türkiye GSYİH'sinde 2016 yılı içerisinde yaklaşık yüzde 2 oranında büyüme öngörürken 2017 için ise bu oranı yüzde 2.4'e yükseltti.  

Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye'nin net dış finansman ihtiyacını karşılayan rezervlerin 2017 yılında 35 milyar dolar civarında olacağı öngörüldü. 

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