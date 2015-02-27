Borsa İstanbul günü yüzde 2 düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü önceki kapanışa göre 1.767,85 puanlık düşüşle 84.147,51 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 2,06 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,76, holding endeksi yüzde 2,23 düşüş kaydetti. Günün en fazla kazandıran sektör endeksi ise yüzde 1,47 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ilk seansta açıklanan ocak ayı dış ticaret açığı verisinin 4,3 milyar dolar ile beklentilerin altında kalmasının ardından en yüksek 86.437,00 puanı gördü. Küresel piyasalarda artan dolar talebi ve yükselen piyasa faizlerinin etkisiyle dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,5274'e çıkarken, BIST 100 endeksi de banka payları öncülüğünde sert bir şekilde düşüşe geçerek 83.784,59 puana kadar geriledi.

Borsa İstanbul'un Şubat ayı başından bu yana değer kaybı ise yüzde 5.4 oldu.