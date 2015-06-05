Bombalı saldırılar nedeniyle Diyarbakır'da 20 yıl boyunca çöp kutusu ve konteyner yasağı uygulandı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır'daki seçim mitinginde meydana gelen patlamalardan birinin çöp kutusunda gerçekleştiğinin iddia edilmesi, 1993-2003 yılları arasında kentte uygulanan "çöp konteyneri yasağı" akıllara getirdi.
90'lı yılların başında çöp konteynerlerine konan patlayıcılar sebebiyle birçok kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması sonucunda, 1993 yılında Olağanüstü Hal Valiliği kararıyla Diyarbakır'daki çöp konteynerlerinin tamamı kaldırılmıştı. Kentteki çöp konteyneri yasağı, 2003 yılında sona ermiş ve Diyarbakırlılar yeniden çöp kutularını kullanmaya başlamıştı.
Diyarbakır’da, OHAL yasağı sonrasında da; 1994’te Şehitlik’te, 1995’te Dağkapı’da, 1996’da Bağlar Mavi Köşe’de, 2001’de Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde ve 2007’de Seyrantepe semtinde çöp bidonlarında patlayan bombalar can almıştı.