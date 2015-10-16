Twitter'da "Bomba Ankara'da patlayacak" dediği iddiasıyla gözaltına alınan HDP'li serbest

Ankara'da en az 102 kişinin hayatını kaybettiği katliamdan bir gece önce “Bomba’ Ankara’da patlayacak” diye tweet attığı iddia edilen HDP’li Mehmet Serhat Polatsoy, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Ankara’da geçen Cumartesi Barış Mitingi’ne düzenlenen çifte intihar saldırısında 102 kişi hayatını kaybetti, 200’e yakın kişi yaralandı.

Yapılan soruşturma kapsamında, Twitter’da “@drbereday” adlı hesaptan, saldırıdan bir gece önce “Bomba’ Ankara’da patlayacak” adlı bir tweet atıldığı ortaya çıkmıştı.

HDP’li Mehmet Serhat Polatsoy, söz konusu tweeti attığı iddiasıyla IP numaraları Twitter yönetiminden gelmedengözaltına alınmıştı.

Şanlıurfa'da gözaltına alınarak Ankara'ya götürülen HDP'li Mehmet Serhat Polatsoy, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Polatsoy’a "Bomba’ Ankara'da patlayacak" şeklinde paylaşımların yapıldığı @drbereday isimli Twitter hesabındaki paylaşımların sorulduğu öğrenildi.

Aynı paylaşımlarla birlikte gözaltına alındığı belirtilen ve soy ismi öğrenilemeyen Koray isimli kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, drbereday isimli adresi doğrudan kullandığı iddia edilen Erhan Özel ise savcılık sorgusunun ardından "adli kontrol şartı getirilmesi" talebiyle mahkemeye sevk edildi.