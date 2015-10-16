Fazıl Say, Ankara katliamını notalara taşıdı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 10 Ekim'de Ankara Garı'nda meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler için bir beste yaptı. Say, bestesini sosyal medya hesabında paylaştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Fazıl Say, yeni bestesiyle ilgili kısa videoyu "Yeni beste çalışması. Doğmakta olan beste. 10 Ekim katliamında kaybettiklerimizin anısına düşünceler" notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü piyanistin paylaşımı, takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.

Genç yaşında dünyadaki sayılı piyanistin arasına giren Fazıl Say, Türkiye’de sadece müziğiyle değil politik çıkışlarıyla da gündem olan bir isim. Ünlü müzisyen, sosyal medyadaki bir paylaşımı nedeniyle “dini değerleri aşağılamak” suçundan hakkında dava açılmıştı.

Fazıl Say, geçtiğimiz aylarda terör olaylarına ve şehitlere rağmen yeni kurdukları Nâzım Hikmet Korosu’nun konserlerini iptal etmediği için eleştirilere maruz kalmıştı. Say, eleştirilere Cumhuriyet gazetesindeki köşesinden şu sözlerle yanıt vermişti, “Müzikle anarsınız kayıplarınızı, müzikle tedavi edersiniz toplumun yaralarını ve müzik dilidir ‘barış’ diye haykırmanın en evrensel yolu müzik dilidir. ‘Nâzım Oratoryosu’ aslında bir nevi ağıttır. ‘Şehitler’ bölümünü hatırlayın. ‘Üç Selvi’ bölümünü hatırlayın. Genco Erkal’ın melodrama çevirdiği ‘Çocuklar ölebilir yarın’ haykırışını hatırlayın.