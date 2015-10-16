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Ankara saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı

Eğitim-Sen, Ankara katliamında yaralanan bir öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurdu

16 Ekim 2015 16:49

Eğitim-Sen, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ankara Gar’ındaki saldırıda ağır yaralanan öğretmen Ata Önder Atabay’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında, katliamda hayatını kaybedenlerin sayısının 99 olduğunu belirtmişti. Resmi olmayan bilgilere göre; Atabay'ın hayatını kaybetmesi üzerine yaşamını yitirenlerin sayısı 100'e yükseldi. 

Hürriyet’te yer alan habere göre; Eğitim-Sen'in Atabay'ın ölümünü açıklaması ile Ankara Tren Gar’ında 10 Ekim Cumartesi günü meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e yükseldi.

Eğitim-Sen, Gazi Hastanesi’nde hayatını kaybeden Ata Önder Atabay’ın ölüm haberini Twitter üzerinden duyurdu.

Açıklamada, “10 Ekim’de ağır yaralanan öğretmen arkadaşımız Ata Önder Atabay’ı bu sabah tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Acımız daha da büyüdü” denildi.

Eğitim-Sen, Atabay'ın cenazesinin bugün saat 14:00'te Eğitim-Sen Genel Merkezi önünde yapılacak törenin ardından memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçesinde toprağa verileceğini duyurdu.

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