Ankara katliamı şüphelisinin ablası 2 yıl önce, polise, Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa ihbarda bulunmuş!

Ankara’daki katliamda canlı bombalardan biri olduğu iddia edilen Ömer Deniz Dündar’ın ablası Fatma Dündar’in iki yıl önce hem Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) hem de Cumhurbaşkanlığı’na ihbar ve şikâyette bulunduğu ortaya çıktı.

İsmail Saymaz'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, İki kardeşin Suriye’ye gitmesinden sonra anne Asiye Dündar, 9 Eylül 2013’te Adıyaman Fatih Polis Merkezi’ne başvurdu. Ardından abla Fatma Dündar, 18 Eylül 2013’te Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BIMER) gönderdiği 789498 numaralı başvuru ve şikâyette, “Adıyaman’da birçok genç Suriye’ye götürülüyor. Benim iki kardeşim 15 gündür yok. Emniyet güçlerine kayıp ihbarı yaptığımız sırada öğrendik ki bizim gibi 100’e yakın aile mağdur ve bu soruna kimse çözüm bulamıyor” dedi. Abla Dündar, 24 Eylül 2013’te Cumhurbaşkanlığı’na yaptığı ihbarda da şunları yazdı:

‘Cihat için götürüldü'

“Sayın Cumhurbaşkanım, 20 yaşında ikiz erkek kardeşlerim Suriye’ye cihat düşüncesi adı altında kaldırılıp götürüldü. Devletin bu olaya el atmasını bekliyoruz. Çaresiz durumdayız. Ne emniyet güçleri ne de savcılık bu olaya el attı. Sizden yardım bekliyoruz. BİMER’e aynı şekilde yazdık, henüz geri dönen olmadı. Aileler perişan oldu.”