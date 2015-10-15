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Ankara'da katliamın yaşandığı meydana 'Demokrasi Meydanı' adı verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, katliamda yaşamını yitirenler anısına Ankara Gar Meydanı’nın ismini değiştirdi

15 Ekim 2015 23:24

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, bombalı saldırı sonucu 99 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Gar Meydanı’nın ismini ‘Demokrasi Meydanı’ olarak değiştirdi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün Meclis Başkan Vekili Ali  İhsan Ölmez'in başkanlığında yapılan olağan toplantısında, başkanlık yazısı ele alındı. 

Başkanlık yazısında, 10 Ekim'de meydana gelen ve 99 kişinin ölümüyle  sonuçlanan patlamanın olduğu alanın "Demokrasi Meydanı" olması önerildi. 

Önergeyi, AK Partili belediye meclis üyeleri desteklerken, CHP'li  meclis üyeleri ise alana "Barış Meydanı" adı verilmesini istedi. 

Daha sonra yapılan görüşmeler sonucunda, alana "Demokrasi Meydanı"  isminin verilmesi oy çokluğu ile kararlaştırıldı.

Patlamanın olduğu, Ulus istikametinden gelen Cumhuriyet caddesi, Opera  istikametinden gelen Talatpaşa Bulvarı ve Yenimahalle istikametinden gelen  Hipodrom Caddesinin kesiştiği alanın, daha önce resmi bir ismi bulunmuyordu.

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