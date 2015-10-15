Ankara'da katliamın yaşandığı meydana 'Demokrasi Meydanı' adı verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, bombalı saldırı sonucu 99 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Gar Meydanı’nın ismini ‘Demokrasi Meydanı’ olarak değiştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün Meclis Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez'in başkanlığında yapılan olağan toplantısında, başkanlık yazısı ele alındı.

Başkanlık yazısında, 10 Ekim'de meydana gelen ve 99 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın olduğu alanın "Demokrasi Meydanı" olması önerildi.

Önergeyi, AK Partili belediye meclis üyeleri desteklerken, CHP'li meclis üyeleri ise alana "Barış Meydanı" adı verilmesini istedi.

Daha sonra yapılan görüşmeler sonucunda, alana "Demokrasi Meydanı" isminin verilmesi oy çokluğu ile kararlaştırıldı.

Patlamanın olduğu, Ulus istikametinden gelen Cumhuriyet caddesi, Opera istikametinden gelen Talatpaşa Bulvarı ve Yenimahalle istikametinden gelen Hipodrom Caddesinin kesiştiği alanın, daha önce resmi bir ismi bulunmuyordu.