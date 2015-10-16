T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başsavcılık açıkladı, Ankara katliamında hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi

Başbakan Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında ölü sayısının 99'a yükseldiğini söylemişti

16 Ekim 2015 20:42

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Mitingi'ne yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısını 102 olarak açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada 13 kişinin gözaltında olduğu belirtildi. Açıklamada, "Derinleştirilen soruşturmada eylemlerin gerçekleştirilmesinde ilgisi bulunan şüphelilere dair önemli ipuçlarına ve bilgilere ulaşılmıştır" denildi.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamada ölü sayısı 97 olarak açıklanmıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada ölü sayısını 99 olarak açıklamış, ancak Başbakanlık'tan resmi bir açıklama gelmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"10.10.2015 günü Ankara Garı önünde meydana gelen menfur terör saldırısı neticesinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmayla ilgili olarak; iş bu bilgilendirmenin kamuoyuyla paylaşılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bugün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat eden vatandaşımızla birlikte, söz konusu olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 102 olarak tespit edilmiştir. Bu kişilerden toplam 101'inin kimlik bilgileri tespit edilmiş olup, otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri ailelerine teslim edilmiştir. Soruşturmayla ilgili olarak halen 13 kişi gözaltındadır. Bu kişilerin sorgusu devam etmektedir. Soruşturma hususunda görevlendirilen Başsavcı vekilimizin koordinasyonunda, ilgili Cumhuriyet Savcılarımız, emniyetimizin ilgili birimleri, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve bu Başsavcılıklarımıza bağlı ilgili Emniyet birimlerimizle uyum içerisinde soruşturma sürdürülmektedir. Derinleştirilen soruşturmada eylemlerin gerçekleştirilmesinde ilgisi bulunan şüphelilere dair önemli ipuçlarına ve bilgilere ulaşılmıştır. Soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için Emniyet birimlerimizle uyum içerisinde yapılan çalışmalar kesintisiz biçimde hızlı, özverili ve titizlikle devam etmektedir. Çalışmalarımızdan istenilen sonucun elde edilmesi bakımından; kamuoyumuzun spekülatif haberlere itibar etmemesi, devam eden sürecin sonucunu sükunet içerisinde beklemesi istirhamımızdır"

ETİKETLER

ankarakatliam102ölü sayısıhaber

İlgili Haberler

Ankara metrosunda bomba paniği

Ankara'da metro Batıkent durağında ilerlerken bir kadın içeride 'canlı bomba' olduğunu öne sürdü, metro birden karıştı

Ankara'daki saldırıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şüpheli üç kişinin, saldırıya ilişkin Twitter'daki paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi

Ankara'da 100 kişi öldü, Davutoğlu "Ülkede olağanüstü şartlar varmış intibası vermeye çalışıyorlar" dedi!

Başbakan Davutoğlu, ara verdiği mitinglere Bursa'dan tekrar başladı

Fazıl Say, Ankara katliamını notalara taşıdı

Besteci Say, katliam için bestelediği yeni eseri, "10 Ekim katliamında kaybettiklerimizin anısına düşünceler" notuyla sosyal medyada paylaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24