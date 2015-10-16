Başsavcılık açıkladı, Ankara katliamında hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Mitingi'ne yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısını 102 olarak açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada 13 kişinin gözaltında olduğu belirtildi. Açıklamada, "Derinleştirilen soruşturmada eylemlerin gerçekleştirilmesinde ilgisi bulunan şüphelilere dair önemli ipuçlarına ve bilgilere ulaşılmıştır" denildi.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamada ölü sayısı 97 olarak açıklanmıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada ölü sayısını 99 olarak açıklamış, ancak Başbakanlık'tan resmi bir açıklama gelmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"10.10.2015 günü Ankara Garı önünde meydana gelen menfur terör saldırısı neticesinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmayla ilgili olarak; iş bu bilgilendirmenin kamuoyuyla paylaşılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bugün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat eden vatandaşımızla birlikte, söz konusu olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 102 olarak tespit edilmiştir. Bu kişilerden toplam 101'inin kimlik bilgileri tespit edilmiş olup, otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri ailelerine teslim edilmiştir. Soruşturmayla ilgili olarak halen 13 kişi gözaltındadır. Bu kişilerin sorgusu devam etmektedir. Soruşturma hususunda görevlendirilen Başsavcı vekilimizin koordinasyonunda, ilgili Cumhuriyet Savcılarımız, emniyetimizin ilgili birimleri, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve bu Başsavcılıklarımıza bağlı ilgili Emniyet birimlerimizle uyum içerisinde soruşturma sürdürülmektedir. Derinleştirilen soruşturmada eylemlerin gerçekleştirilmesinde ilgisi bulunan şüphelilere dair önemli ipuçlarına ve bilgilere ulaşılmıştır. Soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için Emniyet birimlerimizle uyum içerisinde yapılan çalışmalar kesintisiz biçimde hızlı, özverili ve titizlikle devam etmektedir. Çalışmalarımızdan istenilen sonucun elde edilmesi bakımından; kamuoyumuzun spekülatif haberlere itibar etmemesi, devam eden sürecin sonucunu sükunet içerisinde beklemesi istirhamımızdır"