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Ankara metrosunda bomba paniği

Ankara'da metro Batıkent durağında ilerlerken bir kadın içeride 'canlı bomba' olduğunu öne sürdü, metro birden karıştı

16 Ekim 2015 17:48

Ankara metrosunda, genç bir kadın yanındaki kişiyi işaret ederek "Canlı bomba" diye bağırınca panik yaşandı. İki sivil polis bir anda silahlarını çekerken, yolcular metroda kaçmaya başladı. Metro seferi durduruldu. 

Radikal’de yer alan habere göre; Ankara'da 12 Ekim saat 18.00 civarında, metro Batıkent durağına ilerlerken genç bir kadın, yanındaki adamdan şüphelenerek endişeli tavırlar sergilemeye başladı. Önce yerini değiştirdi. Sonra da "Arkadaş canlı bomba, arkadaş canlı bomba" diye bağırdı. Bir anda ortalık karıştı. Metroda "Kaçın, kaçın" sesleri yükseldi. Metroda büyük panik yaşandı. Bir anda yolcular birbirini iterek, izdiham yaşanmasına neden oldu.

Beyaz TV'de yayınlanan görüntülere göre, o anda devreye 2 sivil polis girdi. Silahını çeken polisler vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. 2 sivil polis, kadının şüphelendiği adamın üzerini aradı. Kimliğini kontrol etti. Canlı bomba olduğundan şüphelenilen adam da ceketinin düğmelerini açıp canlı bomba olmadığına ikna etmeye çalıştı.

Herkes korkunca metro seferleri durduruldu, elektrik kesildi. Güvenlik önlemleri alındı, yolcular tahliye edildi. Yüzlerce kişi metrelerce raylarda yürüdü. Yaşanan olayın ardından kadının ifadesi alındı.

 

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