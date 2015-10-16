Ankara'da 100 kişi öldü, Davutoğlu "Ülkede olağanüstü şartlar varmış intibası vermeye çalışıyorlar" dedi!

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara katliamı sonrası ara verdiği mitinglere Bursa'dan tekrar start verdi. 100 vatandaşın hayatını kaybettiği cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırısı sonrası Davutoğlu, "Bir takım tuzaklarla olağanüstü şartlar varmış intibası vermeye çalışanlara karşı biz günlük hayatını sürdüreceğiz. Herhangi bir meydanı boş bırakmayacağız" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

Bursa tarih boyunca, tarihin ve ticaretin merkezi oldu. Bursa ülkeye çok değerli varlıklar kazandıran bir şehirdir. Allah Bursa'yı hep aziz eylesin, Allah Bursa'yı hep ulu ve yüce eylesin.

Bugün Bursa'da seçim yapmak için birarada değiliz. Bugün, huzurumuzu, kardeşliğimizi bozmaya inat Türkiye'nin geleceğine inancımızı bağırmak için toplandık. Bursa bizim cesaretimizin, birliğimizin sembolüdür. Bugün burada kötülüğe karşı iyiliğin, namertliğe karşı mertliğin sesi olmak için biraraya geldik. Bugün kardeşi kardeşten koparamayacaksınız demeye geldik. Diyarbakır Ulu Cami'den Bursa Ulu Cami'yi ayıramayacaklar. Terörün hedefi insanları korkutmaksa buradan söylüyorum her zaman milletimizle birlikte olup birinci safta olacağız. Hiçbir zaman ikinci safta olmayacağız, milletimize siper olacağız.

"Meydanları boş bırakmayacağız"

Bütün yıldırma çabalarına karşı biz vatanımızın, milletimizin geleceği konusunda kimseye söz hakkı vermeyeceğiz. Teröristlerin günlük hayatı etkilemelerine izin vermeyeceğiz. Bir takım tuzaklarla olağanüstü şartlar varmış intibağı vermeye çalışanlara karşı biz günlük hayatını sürdüreceğiz. Herhangi bir meydanı boş bırakmayacağız.

"Kimse acıdan siyasi rant çıkarmaya çalışmasın"

7 Haziran'dan bu yana çok olay yaşadık. Terör odaklarının vahşi yüzünü gösterdiği bu dönemde birçok insanımızı kaybettik. askerlerimiz, polislerimiz ve ülkenin dört bir yanında görev yapmakta olan vatandaşlarımız alçakça şehit edildiler. Terör canlarımızı bizden aldı. Yetmedi Ankara'da 99 insanımızın canına kıydı. Gönüllerimiz yaralı, kaybımız büyük. Terör onlarca canımızı kardeşimizi aldı. Allah rahmet eylesin ve milletimize sabır versin. Buradan altını çizerek bir kere daha haykırıyorum; bu taziye milletimizin taziyesidir. Bu acı, şu veya bu kesimin acısı değildir. Kimse acıdan siyasi rant çıkarmaya çalışmasın. Bugün, insan olma günüdür.

"Bütün terör örgütlerini lanetliyoruz"

Bütün terör örgütlerini bütün bu cinayet odaklarını tek tek kınıyoruz ve lanetliyoruz. Terörü lanetlemekle kalmıyor, terörün tam karşısında birbirimize kenetleniyor, bir oluyoruz. Türk'ü Kürt'ten, Alevi'yi Sünni'den Sünni'yi Alevi'den ayıramadılar, ayıramazlar. Terörün iyisi kötüsü olmaz. Kim aksini diyorsa teröriste destek olmaktır. Biz hepsine birlikte karşı çıkıyoruz ve bütün terör odaklarını topluca lanetliyoruz. Milletimiz terörü destekleyenleri de bütün açıklığıyla görüyor.

"Hedef bütün Türkiye"

Terör eylemleri yaparak kimse bu ülkeyi teslim alamaz. Biz bu ülkenin toplumsal barışı ve insanlarımızın kardeşliği için milli birlik kardeşliğimzii ortaya koyduk. Biz bu iradeyi ortaya koyup ve bu irademizde asla ve asla bir adım geri gitmeyeceğiz. Terörü temizleyerek, toplumsal barışı tesis etmek için de mücadelemizi sürdürüyoruz. Hedef bütün olarak Türkiye'dir, büyüme irademizdir. Terör odakları buna meydan okuyor.

Son yıllarda dünyanın birçok yerinde her yerde terör olaylarının yaşandığını gördük. Terör Türkiye'nin değil dünyanın derdi haline gelmiş durumda. Bugün işine geldiğinde terörü görmezden gelen hatta destek veren yönetimler var."Katil devlet" diyenlere bu millet cevabını verir. IŞİD ne kadar alçaksa PKK ve bağlantıları da katildir.

3 gün milli yas ilan ettik. Ankara'da hayatını kaybedenler hepsi bizim kardeşimizdir. Katliama uğrayanlara şu ya da bu partiden diye bakmadık. Terörü lanetleyemeyenler devleti lanetleme seansına başladılar. Bir siyasi parti lideri adeta kargaşa çıkartmak maksadı ile kışkırtıcı açıklamalar yaptı.

Başbakan'dan siyasi liderlere çağrı

7 Haziran'dan bu yana terörle nasıl etkin mücadele ettiğimizi siz biliyorsunuz. Hükümet olarak da Ankara'daki saldırının ardından harekete geçtik. Saldırıdaki iki canlı bombayla ilgili gelişmeleri sağladık. Bu olay bütün boyutlarıyla aydınlanıncaya kadar bu çalışmalar devam edecek. Bu çalışmaların sonuçlarını milletimize ileteceğiz. Buradan siyasi parti liderlerine sesleniyorum; Bugün teröre karşı kararlı ve herkesin birik içinde hareket etmei gereken gündür. Gün demokrasi, barış, muhabbetlerimizi birleştirme günüdür. Siyasi partilerin, ülkemizin istikrarı ve insanların birliği konusunda hassasiyet göstermesi gereken özellikle parti liderlerini buna göre konuşmasını rica ediyorum. Spekülasyonlar yapılmasın, ülkenin huzuru bozulmasın. Gelin hep birlikte teröre karşı olalım. Görüşelim dedik gelmediler. Bir kez daha çağrıda bulunuyorum hep birlikte teröre karşı olalım.

"Bahçeli 'hayırda hayır vardır' diyor"

Artık mesele memleket meselesidir. Parti meselesi değil, bütün güçlükleri aşmak için hazırız. Sayın Bahçeli dün dahi "hayırda hayır vardır" diyor. bir kez de bu millet için evet diyin. Biz ülkemiz için daima göreve hazırız. Türkiye memleket meselesine sahip çıkacak var mı diye sorduğunda biz daima burdayız.