Boko Haram'ın Türkiye'deki mal varlığı donduruldu

Nijerya’da geçen günlerde 200’den fazla kız öğrenciyi kaçıran radikal İslamcı örgüt Boko Haram’ın Türkiye’deki mal varlığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5’inci maddesine göre donduruldu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 23/5/2014 tarihli ve 7486 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5’inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır" denildi.

Boko Haram'ın kullandığı diğer adlar arasında, "Jama'atu Ahlus_Sunna Lidda'Awati Wal Jihad" ile batı eğitimi günaytır anlamına gelen "Western Education is a Sin" de sayıldı