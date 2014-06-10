Boko Haram 20 kadını daha kaçırdı!

Nijerya'da görgü tanıklarının ifadelerine göre, Boko Haram'a bağlı olduğundan şüphelenilen militanlar, ülkenin kuzeyinde 200'den fazla kız öğrencinin kaçırıldığı bölgede en az 20 kadını daha kaçırdı.

Görgü tanıkları, kadınların silah zoruyla kamyonlara bindirilip Borno vilayetinin bilinmeyen bir yerine götürüldüklerini aktarıyor.

Göçebe Pöller etknik grubunun yaşadığı bölgede Perşembe günü meydana gelen olayla ilgili Nijerya ordusu herhangi bir açıklama yapmadı.

Ordu, ülkenin kuzeydoğusundaki saldırıları engelleyemediği için eleştiriliyor.

Bölge halkı, olağanüstü hal ilan edilmesine rağmen ordunun etkin olmadığını bu nedeniyle de Boko Haram militanlarının bölgede serbestçe hareket edebildiğini belirtiyor.

Militanların kaçırdığından şüphelenilen 20 kadın, 14 Nisan'da Kamerun sınırına yakın Chibok köyünde 200'den fazla kız öğrencinin kaçırıldığı bölgede kayboldu.

Bölgede saldırılara karşı kurulan yerel gruba üye bir Nijeryalı, militanların kadınların yanı sıra, onları korumaya çalışan üç erkeğin de kaçırıldığını söyledi.

Alhaji Tar, "Olaydan üç saat sonra haberimiz oldu. Peşlerinden gittik ama araçlarımızla çok uzağa gidemedik. Kaçırıldıkları haberi de bize geç ulaştı" dedi.

Ordudan operasyon

Kız öğrencilerin kaçırılmasından sonra Nijerya hükümetinin Boko Haram'la mücadelesinde zayıf kalmasına hem uluslararası hem de ulusal tepki giderek artıyor.

Nijerya ordusu dün yaptığı açıklamada, 'terörle mücadele operasyonu' kapsamında 50 isyancıyı öldürdüklerini ve Borno ile komşu Adamava vilayetlerinde İslamcı militanların baskınlarına engel olduklarını söyledi.

Son günlerde militanların köylere yönelik saldırıları da arttı. Yalnızca Gwoza bölgesindeki Borno vilayetine düzenlenen saldırıda ölü sayısının 200'ü bulduğundan endişe ediliyor.

Norveç Mülteci Konseyi ve Ülkesinde Yerinden edilenleri İzleme Merkezi'nin ortak raporunda son bir yıl içinde Boko Haram saldırılarında 3 bin 300 kişinin öldüğünü kaydediyor.

Boko Haram'la mücadelenin ele alındığı geçen ay Paris'teki toplantının ardından İngiltere hükümeti, 12 Haziran'da Londra'da Nijerya'nın güvenliğinin masaya yatırılacağı bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

BBCTürkçe