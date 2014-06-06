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Dünya

Boko Haram yine saldırdı; 45 ölü

Nijerya'da kız çocuklarını kaçırması sonrası gündeme gelen Boko Haram örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki 3 köye baskın düzenledi

06 Haziran 2014 09:33

Nijerya'da Boko Haram, ülkenin kuzeydoğusundaki bazı köylere düzenlediği saldırıda en 45 kişiyi öldürdü. Bazı kaynaklar ise can kaybının 200'ün üzerinde olabileceği belirtiliyor.

Asker üniformaları giyen militanlar, evlerinden çıkardığı halkı meydanlarda toplayarak üzerlerine ateş açtı.

Saldırıda en az 45 kişinin öldüğü belirtildi; bazı kaynaklara göre ise bu rakam 200'ün üzerinde.

Nijerya hükümeti, 200'den fazla kız öğrencinin Boko Haram örgütü tarafından kaçırılmasından bu yana, hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyunda artan bir baskı altında.

Nisan ayında kaçırılan kız öğrenciler hala bulunamadı. "Batı Eğitimi Haramdır" anlamına gelen "Boko Haram" Nijerya'da şeriat devleti kurmak istiyor.

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