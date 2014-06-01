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Dünya

Boko Haram üç köyü bastı, yüzlerce yaralı var

Nijerya'da Boko Haram üç köye baskın düzenledi, saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı

01 Haziran 2014 15:03

Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinde Boko Haram militanlarınca düzenlenen silahlı saldırılarda en az 43 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölgede yüzlerce kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Saldırının yapıldığı bölgelerden olan Kala Balge köyü sakinlerinden Kawu Barawu, gece geç saatlerde kalabalık silahlı grubun saldırısı sonucu sadece köylerinde 23 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

AA’da yer alan habere göre, son dönemlerde sık sık örgüt üyelerinin saldırısına maruz kalan köydeki son olayda ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. Polis kaynakları ise aynı eyalette en az üç köye düzenlenen saldırıda 43 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Köy sakinleri ise örgütün son saldırısının geçen ay başında köy sakinlerinden oluşan savunma birliklerinin militanlara yönelik saldırının intikamı için düzenlendiğini iddia etti. Olayın ardından bölge sakinlerinin, Boko Haram örgütünden korunmak için sınıra yakın Kamerun'a geçmek üzere hareket ettiği bildirildi.

Boko Haram militanları, 14 Nisan'da Chibok'taki bir okula düzenledikleri baskında kız öğrencileri kaçırmıştı. Olay gecesi kaç kızın kaçırıldığına ilişkin çelişkili açıklamalar yapılsa da bu sayının 200'ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 

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