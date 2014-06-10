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Dünya

Boko Haram terör örgütü listesinde

Nijerya'da çok sayıda ölüme yol açan eylem yapan ve 300'e yakın kız çocuğunun kaçırılmasıyla gündeme gelen Boko Haram terör örgütü listesine eklendi

10 Haziran 2014 12:16

Bakanlar Kurulu, El Kaide terör örgütü ile bağlantılı kuruluşlar listesine Nijerya'da faaliyet gösteren şeriat yanlısı Boko Haram'ı da ekledi.

Bakanlar Kurulu'nun mal varlıklarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nda değişikliğe gidildi.

Kurul, söz konusu kararın ekinde yer alan "El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümde yer alan Agus Dwikarna ile "El Kaide ile bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" başlıklı bölümde yer alan bilgileri güncelledi.

Kararla "El Kaide ile bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesine Nijerya'da faaliyet gösteren, çok sayıda ölüme yol açan eylem yapan ve 300'e yakın kız çocuğunun kaçırılmasıyla gündeme gelen Boko Haram'ı da eklendi.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5. maddesine gereğince Bakanlar Kurulu kararına karşı, 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.

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