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Dünya

Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrencilerden 21'i serbest bırakıldı

Kız öğrencilerin nasıl serbest kaldıkları bilinmezken fidye veya mahkum takası ihtimallerinden söz ediliyor

13 Ekim 2016 20:11

Nijerya'da radikal İslamcı örgüt Boko Haram'ın iki yıl önce Chibok'ta yaptığı okul baskınında kaçırdığı 200'den fazla kız öğrenciden 21'i serbest bırakıldı.

Nijerya hükümeti tarafından yapılan açıklamada kızların nasıl serbest kaldığına dair detay verilmezken, mahkum takası ya da fidye olasılığının mümkün olduğu söyleniyor.

Hükümet açıklamasında Nijerya hükümeti ve Boko Haram arasında konuyla ilgili görüşme yapıldığı söyleniyor.

Boko Haram'ın elinde kaç öğrenci kaldığıysa henüz bilinmiyor.

Nijerya'nın kuzeyinde bir İslam devleti kurmak isteyen Boko Haram'ın binlerce kişiyi kaçırdığı biliniyor. Örgüt 2014 yılında 276 kız öğrenciyi kaçırarak gündeme gelmişti.

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Boko Haram kaçırdığı kızların görüntüsünü yayınladı

Nijerya'da İslam devleti kurulması için faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram, iki yıl önce kaçırdığı kız öğrencilere ait görüntüleri yayınladı. Kızların Videoyu izleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Boko Haram'ın kaçırdığı kızların yeni görüntüleri

Nijerya\'da bir İslam devleti kurulması için silahlı mücadele veren Boko Haram örgütü, 2014\'te Chibok kasabasında kaçırıp rehin tuttuğu 200\'den fazla kız öğrencinin bazılarının görüntülerini yayımladı.

Boko Haram'dan kaçan kız öğrenci: Bebeğimin 'militan' babasını özlüyorum

2 yıl önce Nijerya\'nın Chibok kasabasında örgüt tarafından kaçırıldıktan sonra kurtulan ilk kız öğrenci olan Emine Ali, 4 aylık bebeğinin babasını özlediğini söyledi. Babanın Boko Haram militanı olduğu sanılıyor.

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