Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrencilerden 21'i serbest bırakıldı

Nijerya'da radikal İslamcı örgüt Boko Haram'ın iki yıl önce Chibok'ta yaptığı okul baskınında kaçırdığı 200'den fazla kız öğrenciden 21'i serbest bırakıldı.

Nijerya hükümeti tarafından yapılan açıklamada kızların nasıl serbest kaldığına dair detay verilmezken, mahkum takası ya da fidye olasılığının mümkün olduğu söyleniyor.

Hükümet açıklamasında Nijerya hükümeti ve Boko Haram arasında konuyla ilgili görüşme yapıldığı söyleniyor.

Boko Haram'ın elinde kaç öğrenci kaldığıysa henüz bilinmiyor.

Nijerya'nın kuzeyinde bir İslam devleti kurmak isteyen Boko Haram'ın binlerce kişiyi kaçırdığı biliniyor. Örgüt 2014 yılında 276 kız öğrenciyi kaçırarak gündeme gelmişti.