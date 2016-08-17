Boko Haram'dan kaçan kız öğrenci: Bebeğimin 'militan' babasını özlüyorum

Nijerya'da, Boko Haram örgütünce 2 yıl önce Chibok kasabasında kaçırıldıktan sonra kurtulan ilk kız öğrenci olan Emine Ali, 4 aylık bebeğinin babasını özlediğini söyledi.

Bebeğin babasının, Nijerya'da bir İslam devleti kurulması için silahlı mücadele veren Boko Haram örgütünün militanlarından biri olduğu sanılıyor.

Reuters haber ajansına konuşan 21 yaşındaki Ali, "Bebeğimin babasının, hala onu düşündüğümü bilmesini istiyorum. Ayrılmış olmamız, onu düşünmediğim anlamına gelmez" dedi.

Ali, tek isteğinin Chibok'taki evine dönmek olduğunu, okula dönüp dönmemeyle ilgili kararını ise henüz vermediğini belirtti.

Emine Ali, bebeği, kendisini Emine'nin eşi olarak tanıtan Muhammed Hayatu, Mayıs ayında bir ormanda bulunmuştu.

Hayatu daha sonra güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Ali ve bebeği ise Nijerya hükümetinin deyimiyle "iyileştirme süreci" kapsamında başkenti Abuja'daki bir hastanede tutuluyor.

2002'de kurulan ve özellikle Nijerya'nın kuzeyinde etkin olan Boko Haram, IŞİD'e bağlı olduğunu açıklamıştı.

Boko Haram, yerel dilde "Batı tarzı eğitim günahtır" anlamına geliyor.

Örgüt, ülkenin kuzeyindeki Chibok kasabasındaki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş ve 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerden bazıları kaçmayı başarsa da, 200'den fazla kızın hala ormanlık bir bölgede Boko Haram'ın elinde olduğu sanılıyor.

Boko Haram Pazar günü, rehin tuttuğu kız öğrencilerin bazılarının son görüntülerini yayımlamıştı.

Görüntülerde, arkasında başörtülü 50 kadar kız öğrenci bulunan maskeli ve silahlı bir kişi Nijerya hükümetiyle alay etmişti.

40 kızın "evlendiğini" söyleyen militan, kaçırdıkları kızlardan bazılarının Nijerya hükümeti tarafından düzenlenen hava saldırılarında öldüğünü, bazılarının da ağır yaralandığını söylemişti.

Kız öğrencilerin bazılarının cinsel tacize maruz kalmasından, bazılarının da zorla evlendirilmesinden korkuluyor.