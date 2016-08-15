Boko Haram kaçırdığı kızların görüntüsünü yayınladı



Nijerya'da Boko Haram tarafından yayınlanan bir video kaydında, Chibok kentindeki bir yatılı okuldan kaçırılan kız öğrencilere ait görüntülere yer verildi. Video kaydında konuşan terör örgütünün temsilcisi, kızlardan bazılarının Nijerya hükümeti tarafından düzenlenen hava saldırılarında öldüğünü ileri sürüyor. Hükümeti elindeki teröristleri serbest bırakmaya çağıran Boko Haram temsilcisi, bunun karşılığında rehin tutulan kızların serbest bırakılacağını ileri sürüyor.

Günay Afrikalı güvenlik şirketi Signal Risk'in uzmanlarından Ryan Cummings, terör örgütünün hükümetin saldırılarına son vermesi için kızları kullandığını belirtiyor. Cummings, "Boko Haram kızları propaganda amacıyla kullanıyor, böylece dünya çapında ilgi topluyor" diyor.

'Görmediğimiz eziyet kalmadı'

Londra merkezli danışmanlık şirketi Verisk Maplecroft'un Afrika uzmanı Malte Liewerscheidt ise "Boko Haram'ın askeri açıdan savunmada olduğunu" belirtiyor.

Video kaydında kaçırılan kızlardan biri de konuşmaya zorlanıyor. "Burada acı çekiyoruz. Burada görmediğimiz eziyet kalmadı" diyor. O kameraya konuşurken geri planda 50 kadar kız ağlıyor.

Aileler: Kızgınız ve umutluyuz

Kızlar kaçırılalı 850 günü aşıyor. "Kızlarımızı geri getirin" (Bring Back Our Girls) başlığıyla yürütülen kampanyanın temsilcileri yayınlanan video kaydına temkinli yaklaştı. "Karışık duygular içindeyiz. Hem kızgınız hem de umudumuz biraz daha arttı" açıklaması yapıldı.

Şeriat devleti kurmayı hedefliyor.

Boko Haram terör örgütü, 2009'dan bu yana en az 14 bin kişinin ölümüne yol açtı. Bazı uzmanlara göre bu rakam 20 bine ulaşıyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişi şiddetten dolayı evini terk etmek zorunda kaldı. Boko Haram, Nijerya'nın kuzeyi ve komşu ülkeleri kapsayan bir şeriat devleti kurmayı hedefliyor.

Örgüt içi çekişme Boko Haram'ı zayıflatıyor

Terör örgütü son dönemde Nijerya güvenlik güçlerinden darbe üzerine darbe yiyor. Savunmaya çekilen terör örgütünü iç çekişme de zayıflatıyor. Boko Haram'ın biat yemini ettiği IŞİD, örgütün yeni liderinin Ebu Musab el-Barnavi olduğunu duyurmuştu. Ancak Boko Haram'a uzun yıllardır liderlik yapan Ebubekir Şekau buna karşı çıkmıştı. Son video kaydında IŞİD'e herhangi bir atıfta bulunulmaması dikkat çekiyor.