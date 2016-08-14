Boko Haram'ın kaçırdığı kızların yeni görüntüleri

Nijerya'da bir İslam devleti kurulması için silahlı mücadele veren Boko Haram örgütü, 2014'te Chibok kasabasında kaçırıp rehin tuttuğu kız öğrencilerin bazılarının son görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde, maskeli ve silahlı bir kişi Nijerya hükümetiyle alay ediyor.

Arkasında başörtülü 50 kadar kız bulunan kişi, 40 kızın "evlendiğini" söylüyor.

Boko Haram militanı, kaçırdıkları kızlardan bazılarının Nijerya hükümeti tarafından düzenlenen hava saldırılarında öldüğünü, bazılarının da ağır yaralandığını belirtiyor.

Nijerya hükümetinin elindeki Boko Haram militanların serbest bırakmalarını isteyen militan, bu durumda Boko Haram'ın da rehin tuttuğu kızları serbest bırakacağını vurguluyor.

Kız öğrencilerin bazılarının cinsel tacize maruz kalmasından, bazılarının da zorla evlendirilmesinden korkuluyor.

2002'de kurulan ve özellikle Nijerya'nın kuzeyinde etkin olan Boko Haram, IŞİD'e bağlı olduğunu açıklamıştı.

Boko Haram, yerel dilde "Batı tarzı eğitim günahtır" anlamına geliyor.

Örgüt, ülkenin kuzeyindeki Chibok kentinde bulunan bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş ve 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

En son Amerikan CNN televizyonu, Nisan ayında kızlardan 15'ine ait olduğu sanılan görüntüleri yayımlamıştı.

Öğrencilerden bazıları kaçmayı başarsa da, 200'den fazla kızın hala ormanlık bir bölgede Boko Haram'ın elinde olduğu sanılıyor.

Nijerya Enformasyon Bakanı Alhaji Mohammed ise kaçırılan kızların serbest bırakılması için elinden geleni yaptığını, görüntüleri yayımlanan kızlardan bazıları ile temas halinde olduğunu açıkladı.

Muhammed, Boko Haram yönetiminin lider kadrosunda bölünme olduğunu, bunun da kızların kurtarılmasını güçleştirdiğini söyledi.