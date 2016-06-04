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Dünya

Nijer’de Boko Haram saldırısı; 32 asker hayatını kaybetti

Saldırıda 15 asker de yaralandı

04 Haziran 2016 23:46

Nijer'in güneydoğusundaki Poso kentinde, ordu güçleri ile radikal İslamcı terör örgütü Boko Haram militanları arasında çıkan çatışmalarda 32 askerin öldüğü, 15 askerin de yaralandığı bildirildi.

Hürriyet’in haberine göre, Nijer Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Poso kentinde Boko Haram militanlarıyla çıkan çatışmalarda 30'u Nijer, 2'si Nijeryalı olmak üzere 32 asker hayatını kaybetti, 7'si Nijer, 8'i Nijeryalı 15 asker de yaralandı" ifadesine yer verildi. 

Açıklamada ayrıca, yüzlerce Boko Haram militanının dün gece Poso kentinde orduya ait bir merkeze saldırı düzenlediği, askerlerin saldırıya karşılık vererek kentin tüm bölgelerinde kontrolü sağladığı da kaydedildi.

Örgütün, ülkenin güneydoğusunda Diffa bölgesine bağlı Yebi kasabasına perşembe günü düzenlediği saldırıda da 8 sivil ölmüş, çok sayıda dükkan yağmalanmıştı.

İki hafta içinde Yebi'ye ikinci kez saldıran terör örgütünün, 20 Mayıs'taki saldırısında da 6 kişi yaşamını yitirmişti. Terör örgütü geçen hafta da Bosso'da askeri üsse saldırmış, çıkan çatışmada 10 militan ölmüştü.

 

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