'Boko Haram kaçırdığı kızların yarısını serbest bırakacak'

Nijerya’da Boko Haram terör örgütünün, kaçırdığı 200’den fazla kız öğrencinin yarısını serbest bırakacağı öne sürüldü. Örgüte yakın kaynakların Telegraph'a verdiği bilgiye göre, daha önce hapisteki üst düzey Boko Haram komutanlarının serbest bırakılmasını şart koşan örgüt, bu talebinden vazgeçti.

İngiliz gazetesi, Nijerya hükümetiyle görüşmeleri sürdüren Boko Haram'ın, cezaevindeki diğer mahkumların salıverilmesi karşılığında, önümüzdeki günlerde kızların yarısına yakınını serbest bırakmaya hazırlandığını öne sürdü. Boko Haram tarafından Chibok'taki bir ortaokuldan 14 Nisan'da kaçırılan 276 kız öğrenciden 223'ü halen kayıp.

İki kızı ölüme terk ettiler

Bu arada öğrencilerin kaçırıldığı Chibok kasabası yakınlarındaki Ba'ale köyünde, akıbetleri tüm dünya tarafından merak edilen kızlardan ikisi ağaca bağlı halde bulundu.

Tecavüz edildikten sonra ölüm terk edilen kızların yüzlerinin yara bere ve kan içinde olduğu, imdatlarına ise öğrencileri bulmak için oluşturulan sivil ekiplerin yetiştiği belirtildi.

Kızları kaçırıldıktan yaklaşık bir hafta sonra bulan ekipteki en genç üye olan 15 yaşındaki Baba Goni, "Onlar için çok bir şey yapamadık. Kimseyle konuşmak istemiyorlardı. Sadece birbirlerine sarılıp ağladılar. Yapabildiğimiz tek şey onları bir araca bindirip polise teslim etmekti" dedi.

Bombalı saldırı

Nijerya’nın kuzey kenti Kano’da ise dün gece bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında beş kişi öldü.

Hıristiyanların yoğun olarak yaşadığı Sabon Gari semtindeki eğlence merkezinde gerçekleşen olayda, intihar saldırganı dahil beş kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında 12 yaşında bir kızın da bulunduğu açıklandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Kano’da ve diğer kuzey şehirlerinde eylemler gerçekleştiren Boko Haram’ın olayın faili olduğu tahmin ediliyor. Boko Haram geçen yıl Mart ayında Kano’da düzenlediği intihar saldırısında 22 kişinin ölümüne sebep olmuştu.