T24 LogoT24 Logo
Dünya

Boko Haram’dan ilk açıklama: Nijeryalı öğrencileri mahkûmlar karşılığı bırakırız

Boko Haram örgütü, 276 kız öğrenciyi 14 Nisan'da Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okullarından kaçırmıştı. Örgütün lideri, kız öğrencileri köle olarak satma tehdidinde bulunmuştu

Boko Haram örgütünün kaçırdığı 276 kız öğrencinin ilk fotoğrafı yayınlandı

12 Mayıs 2014 16:12

Nijerya'da 276 kızı kaçıran radikal dinci Boko Haram, rehin aldığı kızları, hapiste bulunan Boko Haram militanlarıyla takas edebileceğini duyurdu.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye bir video görüntüsü gönderen Boko Haram lideri Ebubekir Şekau, kaçırılan kızları, Boko Haram militanları karşılığında serbest bırakabileceklerini söyledi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Nijerya'da hükümet de, zor günler yaşıyor. Radikal dinci Boko Haram örgütünün kaçırdığı yaklaşık 300 kız öğrencinin bulunamaması ülkede gösterilere neden oluyor. Ordu kızları bulmak için adımlar atarken, Abuja yönetimine de uluslararası destek yağıyor.

Boko Haram'ın kaçırdığı 276 kızı bulamayan hükümete ve krizi ele alış biçimine tepki gösteren Nijeryalılar gösteri yaptı.

Göstericiler, "Kızlar dönene kadar eylemleri protestoları sürdüreceğiz, soru sormaya devam edeceğiz" sloganlarıyla tepki gösterdi.

Borno eyaleti valisi ise, kayıp kızların nerede olduklarına ilişkin bilgisi olduğunu açıkladı. Bu bilgileri orduya aktardığını söyledi.Borno eyaleti valisine göre, kızlar hala Nijerya'da bulunuyor.

Ordu iki bölüğü kızların bulundukları sanılan Kamerun, Çad ve Nijer sınır bölgesine sevketti.

Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan ise, son açıklamasında sağlanan uluslararası askeri ve istihbarat desteğiyle kızların yakında bulunacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi.

ABD ve İngiltere'nin kızların bulunması amacıyla Nijerya'ya özel ekip göndermelerinin ardından İsrail de Abuja yönetimine yardım önerisinde bulundu.

Fransa ise önümüzdeki hafta sonu Boko Haram örgütünün ele alınacağı bir zirve yapılması önerisinde bulundu.

Boko Haram örgütü, 276 kız öğrenciyi 14 Nisan'da Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okullarından kaçırmıştı. Örgütün lideri, kız öğrencileri köle olarak satma tehdidinde bulunmuştu.

ETİKETLER

boko haramnijeryakızkayıpkaçırmamahkumtakas

İlgili Haberler

Boko Haram: Kızlarınızı biz kaçırdık, köle olarak pazarda satacağız

Nijerya'da 200 kız öğrencilerin kaçırılmasını radikal İslamcı Boko Haram örgütü üstlendi. Örgüt, kızları köle olarak satacaklarını açıkladı

Michelle Obama: 200 kız öğrencinin kaçırılması beni ve eşimi öfkelendirdi

ABD Başkanı Barack Obama'nın yerine bu hafta konuşan Michelle Obama, geçen ay Nijerya’da 200'e yakın kız öğrencinin kaçırıldığı olayı kınadı

Nijerya'daki kayıp kız öğrencilerin yeri bulundu mu?

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, İslamcı Boko Haram örgütüyle ilgili bir güvenlik zirvesi yapılması çağrısında bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24