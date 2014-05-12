Boko Haram’dan ilk açıklama: Nijeryalı öğrencileri mahkûmlar karşılığı bırakırız

Nijerya'da 276 kızı kaçıran radikal dinci Boko Haram, rehin aldığı kızları, hapiste bulunan Boko Haram militanlarıyla takas edebileceğini duyurdu.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye bir video görüntüsü gönderen Boko Haram lideri Ebubekir Şekau, kaçırılan kızları, Boko Haram militanları karşılığında serbest bırakabileceklerini söyledi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Nijerya'da hükümet de, zor günler yaşıyor. Radikal dinci Boko Haram örgütünün kaçırdığı yaklaşık 300 kız öğrencinin bulunamaması ülkede gösterilere neden oluyor. Ordu kızları bulmak için adımlar atarken, Abuja yönetimine de uluslararası destek yağıyor.

Boko Haram'ın kaçırdığı 276 kızı bulamayan hükümete ve krizi ele alış biçimine tepki gösteren Nijeryalılar gösteri yaptı.

Göstericiler, "Kızlar dönene kadar eylemleri protestoları sürdüreceğiz, soru sormaya devam edeceğiz" sloganlarıyla tepki gösterdi.

Borno eyaleti valisi ise, kayıp kızların nerede olduklarına ilişkin bilgisi olduğunu açıkladı. Bu bilgileri orduya aktardığını söyledi.Borno eyaleti valisine göre, kızlar hala Nijerya'da bulunuyor.

Ordu iki bölüğü kızların bulundukları sanılan Kamerun, Çad ve Nijer sınır bölgesine sevketti.

Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan ise, son açıklamasında sağlanan uluslararası askeri ve istihbarat desteğiyle kızların yakında bulunacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi.

ABD ve İngiltere'nin kızların bulunması amacıyla Nijerya'ya özel ekip göndermelerinin ardından İsrail de Abuja yönetimine yardım önerisinde bulundu.

Fransa ise önümüzdeki hafta sonu Boko Haram örgütünün ele alınacağı bir zirve yapılması önerisinde bulundu.

Boko Haram örgütü, 276 kız öğrenciyi 14 Nisan'da Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okullarından kaçırmıştı. Örgütün lideri, kız öğrencileri köle olarak satma tehdidinde bulunmuştu.