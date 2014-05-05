Boko Haram: Kızlarınızı biz kaçırdık, köle olarak pazarda satacağız

Nijerya’da üç hafta önce 200 civarında kız öğrenci Borno eyaletindeki okullarından kaçırıldı. Konu ile ilgili olarak bu sabah (5 Mayıs Pazartesi) bir açıklama yapan Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, kaçırılan 200’ü aşkın kız çocuğunun nereye götürüldüğünü henüz tespit edemediklerini söyledi. Ancak Boko Haram örgütünün lideri Ebubekir Şekau akşam saatlerinde kaçırma eylemini üstlendi. Şekau’nun eylemi İnternet üzerinde yayınlanan bir video aracılığıyla üstlendi. Şekau, “Kızlarınızı ben kaçırdım. Onları pazarda satacağız” dedi.

Adı ‘Batılı tarzda eğitim yasaktır’ anlamına gelen Boko Haram, 160 milyon nüfusuyla Afrika’nın en büyük ülkesi Nijerya’nın kuzeyinde dine dayalı devlet kurmak istiyor. Boko Haram, kitlesel şiddet eylemlerini 2009’da başlattı. Boko Haram sadece bu yıl üç eyalette düzenlediği saldırılarla 1500’den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan ise askeri birliklerin karadan ve havadan yürüttüğü arama çalışmalarına karşın kız çocuklarının yerlerinin tespit edilemediğini açıklayıp halka, “Size söz veriyorum, kızlarımız her nerede olursa olsun onları bulacağız” diye seslenmişti. Jonathan, hükümetin çocukların serbest bırakılması için örgütle ile müzakerelere başladığı iddiasını da reddedip “Boko Haram ile konuşmak dahi imkânsız” demişti. Jonathan, yardım için uluslararası güçlerle de temasa geçtiklerini belirterek “Bize yardım edebileceğini düşündüğümüz ülkelerle görüşüyoruz. Bunların başında da ABD geliyor. Başkan Obama ile en az iki kez görüştüm” açıklamasını yapmıştı.