Nijerya hükümeti Boko Haram ile görüşmeye hazır

Nijerya hükümeti kaçırılan 200'ün üzerindeki kız öğrencinin serbest bırakılması için Boko Haram örgütü ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Radikal İslamcı örgüt Boko Haram, dün yayınladığı videoda kaçırılan kızlara karşılık hapisteki militanlarının serbest bırakılmasını istemişti.

Takas teklifine başta mesafeli yaklaşan Nijerya hükümeti, ardından bir açıklama yaparak 'tüm seçeneklerin masada' olduğu cevabını vermişti.

Başkent Abuja'daki BBC muhabiri Mark Doyle, şu anda Nijerya'da çok sayıda uluslararası danışman ve rehine müzakerecisinin bulunduğuna dikkat çekiyor.

Radikal İslam örgütü Boko Haram, 14 Nisan'da Chibok kentinde bir okula baskın yaparak, 200'den fazla kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Dün yayınlanan videoda, yaklaşık 130 kız öğrenci hicab giydirilmiş bir şekilde dua okuyordu.

Videoda iki kızla yakın çekim yapılıyordu. Daha önce Hristiyan olduklarını belirten iki kız, İslam'a geçerek Müslüman olduklarını söylüyordu.

Videodaki bazı kızların kimliği tespit edildi

Kaçırılan Nijeryalı kız öğrencilerin yakınları ve aileleri, Boko Haram'ın dün yayınladığı videodan bazı kızların kimliklerini tespit ettiler.

Chibok'taki bir topluluğun önde gelen isimlerinden biri BBC'ye konuştu ve videodaki 3 kızın okul arkadaşları tarafından tanındığını söyledi.

Reuters haber ajansı, bir annenin hicab giyenler arasında kızını tespit ettiğini belirtti.

Reuters haber ajansına açıklama yapan Okul Aile Birliği Başkanı Dumoma Mpur, "Videoyu izlemek ailelerin kaygılarını yeniden artırdı. Şimdiye kadar Chibok'ta bir asker bile görmedim. Ama hükümetin konuyla ilgili bazı adımlar atması ve yabancı ekiplerin arama çalışmalarına katılması inancımızı artırıyor" dedi.

Aileler, kaçırılan kızların çoğunun Hıristiyan olduğunu, ancak aralarında Müslümanlar da olduğunu belirtti.

Diğer ülkelerden aramaya destek

Arama çalışmalarına bir destek de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. ABD, bölgeye keşif uçakları gönderdiğini ve Nijerya hükümeti ile uygu görüntülerini paylaştığını açıkladı.

Devlet ve istihbaratta görevli yaklaşık 30 kişilik ABD'li ekibin, Nijerya'daki arama çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

Ayrıca İngiltere, Fransa ve Çin'den bazı ekiplerin de kurtarma çalışmaları için Nijerya'ya vardığı bildirildi. İsrail, "terör karşıtı ekipleri"nin Nijerya'ya yardım etmek üzere yola çıktığını duyurdu.