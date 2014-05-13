'Boko Haram lideri öldürüldü'

Nijerya emniyetine bağlı gizli servisin sözcüsü Marilyn Ogar, dün yayınlanan videodaki görüntülere rağmen Boko Haram'ın lideri Ebubekir Şekau'nun daha önce öldüğünü iddia etti.

Nijerya gizli servisi sözcüsü Marilyn Ogar, Boko Haram'ın bir marka haline geldiğini, herhangi birinin herhangi bir ismi kullanarak ortaya çıkabileceğini ifade ederek, "Ebubekir Şekau'nun öldürüldüğünü biliyoruz" dedi.

Marilyn Ogar ayrıca güvenlik güçlerinin verdiği bilgiden şüphe edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dün Daily Trust gazetesinin ele geçirdiği 17 dakikalık videoda, Şekau olduğu söylenen kişinin, kaçırılan kızlara karşılık cezaevindeki örgüt üyelerinin serbest bırakılmasını istediği görülüyordu.

Arapça, İngilizce ve yerel Hausa ile Kanuri dillerinde konuşan Şekau, kızlardan bazılarının Müslümanlığı seçtiğini iddia etmişti.

Takas şartını kabul edecek mi?

Radikal İslamcı örgüt Boko Haram'ın, elindeki 200'den fazla kız öğrenciye karşılık hapisteki elemanlarının salıverilmesi isteğine, Nijerya hükümetinden çelişkili cevaplar geliyor.

İçişleri Bakanı Abba Moro, Boko Haram'ın hükümete teklif yapacak pozisyonda olmadığını belirterek, örgütle müzakere etmeyeceklerini söyledi.

BBC'ye konuşan Moro, "Suçsuz kişilerin devlete silah doğrultmuş suçlularla takası gibi bir seçenek hükümetin masasında olamaz" dedi.

Ancak daha sonra Nijerya hükümeti, İçişleri Bakanı'nın açıklamalarının kendi görüşü olduğunu, "Kız öğrencilerin serbest kalması için tüm seçenekleri araştıracaklarını" açıkladı.

Enformasyon Bakanı da benzer bir açıklama yaparak "Tüm seçenekler masada" demişti.

Gelişmeler, radikal İslamcı örgüt Boko Haram'ın, kaçırdığı kız öğrencilerin görüntülerini yayımlamasının ardından yaşandı.



Videoda hepsi çarşaf giymiş 100'den fazla kız öğrenci görülüyor.



Boko Haram’ın lideri Ebubekir Şekau kızların hepsinin Müslüman olduğunu, hapisteki tüm Boko Haram militanları serbest bırakılana kadar tutulacaklarını söylüyor.

AFP haber ajansı tarafından elde edilen görüntülerde kızlar Kelime-i Şehadet getiriyor ve Kur'an'dan sureler okuyor.

17 dakikalık videoda kızlardan üçü konuşurken görülüyor.

Kızlardan ikisi Hristiyan olduklarını ancak İslamiyet'e geçtiklerini söylerken, diğer kız Müslüman olduğunu söylüyor.



Görüntüler inceleniyor



Öğrencilerin bulunması için Nijerya hükümetine yardım eden Amerika Birleşik Devletleri, yer tespiti için videonun çok dikkatli bir şekilde incelendiğini duyurdu.

ABD bölgeye bir keşif uçağı da gönderdi. Ayrıca uydu görüntülerini de Nijerya hükümeti ile paylaştıklarını açıkladı.



'Satılma' tehdidi



Kız öğrenciler, 14 Nisan'da ülkenin kuzeyindeki Chibok kentinde kaldıkları yatılı okulu basan Boko Haram militanları tarafından kaçırılmıştı.

Örgütün lideri Ebubekir Şekau geçen hafta yayımladığı video mesajında kız öğrencileri "köle olarak satma" tehdidinde bulunmuştu.

2002'de kurulan Boko Haram örgütü başlangıçta sadece Batı tarzı eğitim biçimine karşı çıkıyordu.

Adı yerel dilde "Batı eğitimi günahtır" anlamına gelen Boko Haram, 2009'da bir strateji değişikliğiyle, Nijerya'nın kuzeyinde İslam devleti kurmayı amaçladığını duyurdu.

Özellikle Nijerya'nın kuzeydoğusunda aktif olan örgüt, son beş yılda düzenlediği saldırılarla binlerce insanın ölümüne neden oldu.

ABD 2013 yılında Boko Haramı "terör örgütü" olarak ilan etti.