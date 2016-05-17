Böhmermann'ın şiiri mizah kabul edildi ama büyük bölümü yasaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla yaptığı değerlendiren Hamburg Eyalet Mahkemesi, Alman komedyen Jan Böhmermann'ın okuduğu şiiri prensipte mizah olarak kabul etmesine karşın, şiirin büyük bölümünü yasakladı.

Mahkeme şiirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade özgürlüğü tutumuyla ilgili bölümlerini ve politikasına karşı eleştirileri yasalara uygun buldu. Hamburg Eyalet Mahkemesi şiirdeki “Akılsız bir çuval, korkak ve tutuk” sözlerini de yasalara uygun olarak değerlendirdi.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, mahkeme şiirin Cumhurbaşkanı'na sövgüyü içeren büyük bölümünün yasalara aykırı düştüğü kararını verdi ve yayınlanmasını yasakladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hubertus von Sprenger, “Karardan memnunum” dedi. Ancak Böhmermann'ın avukatı Christian Schertz mahkemenin kararını “yanlış” diye niteledi ve bunun sansür anlamına geldiğini, sanat özgürlüğüne aykırı olduğunu söyledi.



Avukat Schertz, itiraz yollarını araştırdıklarını, gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini belirtti.