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Dünya

Alman komedyen Böhmermann: Politik fıkra gönderenlere 103 Euro vereceğim

Böhmermann hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsi başvurusu ve 900 civarında kişinin şikayeti üzerine soruşturma yürütülüyor

06 Mayıs 2016 16:32

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yazılan şiiri okuması nedeniyle Alman hükümetinin soruşturma izni verdiği komedyen Jan Böhmermann, 12 Mayıs’ta tekrar ekranlara dönüyor. Böhmermann, programında yayınlanmak üzere kendisine gönderilecek politik her fıkra ve hiciv için 103 Euro ödeme vaadinde bulundu.

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, Periscope’dan takipçilerine çağrıda bulunan komedyen Jan Böhmermann, 12 Mayıs’taki programında yayınlanmak üzere, kendisine fıkra göndermelerini istedi. Seçeceği 20 fıkrayı yayınlayacağını duyuran Böhmermann, her bir fıkra için 103 Euro ödeyeceğini söyledi.

Jan Böhmermann, kendisine politikacıların fıkra göndermesi durumunda ise, kendi parasından ayrıca 500 Euro bağış yapma vaadinde bulundu.

Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında, kamu televizyonu ZDF’de yayınlanan Neo Magazin Royal adlı programda 31 Mart’ta okuduğu şiir nedeniyle, Alman ceza kanununun 103.maddesi uyarınca yabancı devlet adamlarına hakaretten soruşturma yürütülüyor. Böhmermann hakkında ayrıca, Mainz Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsi başvurusu ve 900 civarında kişinin şikayeti üzerine de soruşturma yürütülüyor.

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