T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Böhmermann bugün yeniden ekranda

Hakkında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla soruşturma yürütülen Alman komedyen Jan Böhmermann bu akşam ekranlara geri dönüyor.

11 Mayıs 2016 12:42


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında Almanya'da soruşturma başlatılan ZDF kanalındaki "Neo Magazine Royale" adlı hiciv-komedi programının sunucusu Jan Böhmermann bu akşam yeniden seyirci karşısına çıkacak.

Jan Böhmermann, 31 Mart tarihinde yayınlanan programında Almanya'da eleştiri ile hiciv arasındaki farkı göstermek istediğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında içinde küfürlü ifadelerin de geçtiği bir şiir okumuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki avukatı aracılığıyla Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve Alman hükümetinden de Böhmermann'ın Alman ceza yasasının 105'inci maddesinde düzenlenen 'yabancı devlet temsilcilerine hakaret' suçundan yargılanmasını talep etmişti. Alman ceza hukukunda bir istisna oluşturan bu madde uyarınca adli kovuşturma süreci başlatılabilmesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyor.

Merkel hükümeti yaklaşık 1 hafta süren istişarelerin ardından Böhmermann hakkında 105'inci maddeden soruşturma başlatılmasına yeşil ışık yakmış, ancak bu maddenin yakın bir tarihte yürürlükten kaldırılacağını duyurmuştu. Mainz Savcılığı Böhmermann hakkındaki soruşturmayı yürütüyor. Böhmermann hakkında, aynı zamanda 'kişiye hakaret' iddiasıyla da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Jan Böhmermann, 31 Mart'taki tartışmalı programından bu yana ekranlara çıkmadı. Böhmermann, konuyla ilgili haftalık Die Zeit gazetesine verdiği mülakatta, "Başbakan Merkel'in kendisini sinir hastası bir despota çayın yanında servis ettiğini" söyleyerek Merkel'i sert şekilde eleştirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HakkındaErdoğanAlmanJan BöhmermannAlmanyaZDFMagazine Royale34;BöhmermannMartCumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan AlmanyaBöhmermann AlmanSavcılığı BöhmermannDie ZeitMerkelDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24