Böhmermann bugün yeniden ekranda



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında Almanya'da soruşturma başlatılan ZDF kanalındaki "Neo Magazine Royale" adlı hiciv-komedi programının sunucusu Jan Böhmermann bu akşam yeniden seyirci karşısına çıkacak.

Jan Böhmermann, 31 Mart tarihinde yayınlanan programında Almanya'da eleştiri ile hiciv arasındaki farkı göstermek istediğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında içinde küfürlü ifadelerin de geçtiği bir şiir okumuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki avukatı aracılığıyla Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve Alman hükümetinden de Böhmermann'ın Alman ceza yasasının 105'inci maddesinde düzenlenen 'yabancı devlet temsilcilerine hakaret' suçundan yargılanmasını talep etmişti. Alman ceza hukukunda bir istisna oluşturan bu madde uyarınca adli kovuşturma süreci başlatılabilmesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyor.

Merkel hükümeti yaklaşık 1 hafta süren istişarelerin ardından Böhmermann hakkında 105'inci maddeden soruşturma başlatılmasına yeşil ışık yakmış, ancak bu maddenin yakın bir tarihte yürürlükten kaldırılacağını duyurmuştu. Mainz Savcılığı Böhmermann hakkındaki soruşturmayı yürütüyor. Böhmermann hakkında, aynı zamanda 'kişiye hakaret' iddiasıyla da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Jan Böhmermann, 31 Mart'taki tartışmalı programından bu yana ekranlara çıkmadı. Böhmermann, konuyla ilgili haftalık Die Zeit gazetesine verdiği mülakatta, "Başbakan Merkel'in kendisini sinir hastası bir despota çayın yanında servis ettiğini" söyleyerek Merkel'i sert şekilde eleştirmişti.