T24 LogoT24 Logo
Medya

Boğazına bastırılarak gözaltına alınan AFP Fotomuhabiri Kılıç'tan basın örgütlerine çağrı: Ortada bir can güvenliği sorunu var, ortak bir tavır alınmalı

Fotoğraf: Ozan Acıdere

27 Haziran 2021 14:42

İstanbul'da dün  LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne düzenlenen polis müdahalesinde boğazına bastırılarak gözaltına alınan AFP Fotomuhabiri Bülent Kılıç, basın örgütlerine çağrı yaptı. 

Kılıç, Bütün gazetecilik meslek örgütlerine çagrı yapıyorum, ortada bir can güvenliği sorunu var malesef, ortak bir tavır alınmalı." ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu?

İstanbul'da dün  LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne düzenlenen polis müdahalesinde boğazına bastırılarak gözaltına alınan AFP Fotomuhabiri Bülent Kılıç, "Metin Göktepe’yi öldüren kötülük bugün boynuma bastırıp beni nefessiz bırakmak istedi ama başaramadılar" açıklamasını yaptı. 

Bülent KılıçAFPbasınörgütçağrıgözaltı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24