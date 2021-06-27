Boğazına bastırılarak gözaltına alınan AFP Fotomuhabiri Kılıç'tan basın örgütlerine çağrı: Ortada bir can güvenliği sorunu var, ortak bir tavır alınmalı

İstanbul'da dün LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne düzenlenen polis müdahalesinde boğazına bastırılarak gözaltına alınan AFP Fotomuhabiri Bülent Kılıç, basın örgütlerine çağrı yaptı.

Kılıç, Bütün gazetecilik meslek örgütlerine çagrı yapıyorum, ortada bir can güvenliği sorunu var malesef, ortak bir tavır alınmalı." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul'da dün LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne düzenlenen polis müdahalesinde boğazına bastırılarak gözaltına alınan AFP Fotomuhabiri Bülent Kılıç, "Metin Göktepe’yi öldüren kötülük bugün boynuma bastırıp beni nefessiz bırakmak istedi ama başaramadılar" açıklamasını yaptı.