Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de açlık grevinde: Ölüm değil, çözüm!

Ruken Tuncel



66 cezaevinde, “Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılsın- Anadilde savunma ve eğitim hakkı” talepleriyle başlayan açlık grevleri 50. gününe girdi. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere destek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de bugün (30 Ekim 2012) açlık grevine başladı.

Üniversitenin Kuzey Kampüsüne kurdukları çadırda 13 kişi ile açlık grevine başlayan öğrenciler okulun bahçesine de “ölüm değil çözüm” pankarttı astı. Akademisyenlerinde destek verdiği açlık grevine Galatasaray Üniversitesi’nden de öğrenciler katıldı.

T24’e konuşan açlık grevindeki öğrencilerden Yıldız Tar, cezaevlerinde ölümlerin yaşanmasının an meselesi olduğu şu günlerde, her kesimin açlık grevlerine duyarlılık göstermesi gerektiğini söyledi.

‘Tabutlar çıkmasın diye…’

“Cezaevlerinden tabutlar çıkmasın diye açlık grevine girdik” diyen Tar sözlerine şöyle devam etti: Tutsakların talepleri bizimde taleplerimiz. Bu topraklarda daha fazla kan dökülmemesi için bizler bu talepleri sahipleniyoruz ve bir an önce ölümler olmadan taleplerin karşılanmasını istiyoruz

Açlık grevinde olan öğrencilerden Yasin Duman ise, açlık grevine girme nedenini şu sözlerle anlattı: Tutsakların talepleri Kürt halkının yıllardır dile getirdiği talepler. Bu talepler bugüne kadar görülmek istenmedi. Ve bugün ne acıdır ki, insanlar bu talepleri duyurabilmek için bedenlerini ölüme yatırıyor. Bizlerde bu taleplerin karşılanması ve ölümlerin olmaması için açlık grevine başladık

‘96’daki, 2000’deki gibi ölümler olmasın'

“Biz öğrenciler olarak bu açlık grevinin, 96’daki ve 2000’deki ölüm oruçları gibi sonuçlanmasını istemiyoruz” diyerek sözlerine başlayan açlık grevindeki bir diğer öğrenci Burcu Buğu da, amaçlarının cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerinin sesini kamuoyunda duyurmak olduğunu söyledi.

Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Sanem Barış Ünsal’da “Bu topraklarda onurlu bir barışın sağlanabilmesi için tutsakların talepleri karşılanmalı. Bizler de kendi yaşam alanlarımızda onların taleplerini yineliyoruz ve ‘ölüm değil, çözüm’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenciler açlık grevi için kurdukları çadırın yanı sıra, okul bahçesinde geçmiş dönemlerde yaşanan açlık grevlerinden hazırlanan belgesel gösterimi yaptılar.

Açlık grevi eyleminde yarın (1 Kasım 2012) Nazan Üstündağ ve Umut Yıldırım'ın katılacağı bir forum düzenlenecek.

Öğrenciler açlık grevi eylemini Cuma (2 Kasım 2012) gününe kadar sürdüreceklerini belirtirken, çözüm üretilmediği takdirde eylemlerine açlık greviyle ve farklı eylemliklerle devam edeceklerini söylediler.