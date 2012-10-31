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ODTÜ'de açlık grevi yürüyüşüne polisten sert müdahale!

50. gününe giren açlık grevlerine destek için Adalet Bakanlığı'na yürümek isteyen ODTÜ'lülere polis biber gazıyla müdahale etti

31 Ekim 2012 19:06

Ruken Tuncel

 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri açlık grevi yapan PKK ve PJAK'lı tutuklulara destek amacıyla yürüyüş yapmak istedi. BDP'nin gençlik yapılanması Demokratik Yurtsever Gençlik(DYG)  üyesi yaklaşık 300 kişilik öğrenci grubu kritik döneme giren açlık grevlerine destek için Adalet Bakanlığı önüne yürümek istedi. Öğrenciler kampüs kapısından çıkmak istediği sırada polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Kapılara gelen öğrencilerin dışarı çıkmasını engellemek için polis öğrencilere biber gazı sıktı.

 

ODTÜ'de yangın çıktı

 

T24'e açıklama yapan ODTÜ öğrencisi Barış Aydın, bakanlığa yürümek istedikleri sırada polisin yürüyüşü engellemek istediğini ve öğrencilere biber gazıyla müdahalede bulunduğunu söyledi.  Aydın, olaylar sonucu ODTÜ'de yangın çıktığını, polisin attığı gaz bombaları sonucu 3 öğrencinin kolunun kırıldığını ve çok sayıda öğrencinin de yaralandığını dile getirdi. 

 

ODTÜ'lüler açlık grevine başlıyor

 

ODTÜ öğrencilerinden Berfin Köse ise, yarın(1 Kasım 2012) itibariyle ODTÜ'de öğrencilerin açlık grevine başlayacağını söyledi. Köse, açlık grevlerinin 50. günü sebebiyle, greve 50 öğrencinin gireceğini, eylemin süresiz-dönüşümlü olacağını belirtti.

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