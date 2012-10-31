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Boğaziçi ve Galatasaray üniversitelerinde de öğrenciler açlık grevine başladı

Açlık grevine başlayan öğrenciler: Tutsakların talebi bizim de talebimizdir

31 Ekim 2012 18:41

Odtü ve Ankara üniversitelerinin ardından Boğaziçi ve Galatasaray üniversitelerinde de dönüşümlü bir şekilde öğrencilerin açlık grevine başladığı duyuruldu. Öğrencilerin destek amaçlı eylemlerinde 'Tutsakların talebi bizim talebimizdir' şeklinde ifadeler kullandıkları bildirildi.

İdris Emen'in radikal.com.tr'de yer alan haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde çadır kuran öğrenciler, açlık grevlerinin tamamen bitene kadar dönüşümlü olarak açlık grevi yapacaklarını belirttiler.

Anadilde eğitim ve savunma hakkı istekleriyle açlık grevine giren mahkum ve tutukluların taleplerinin hükümet tarafından önemsenmediğini dile getiren öğrenciler şunları kaydetti:

 “Biz Boğaziçi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri olarak, bedenlerini açlığa yatırarak özgürlük çağrısında bulunan tutsakların mücadelesini görünür kılmak için 31 Ekim Çarşamba gününden itibaren kampüste kurduğumuz çadırda dönüşümlü açlık grevine girdiğimizi ilan ediyoruz. Tutsakların talebi bizim de talebimizdir. Bu talepler karşılanana kadar okul içindeki ve dışındaki eylemlerimizi sürdüreceğiz.”


'Tek istedikleri anadilde eğitim ile anadilde savunma'


KCK operasyonları çerçevesinde birçok öğrencinin tutuklandığını ve cezaevinde bulunan öğrencilerin bir kısmının açlık grevine girdiğini ifade eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Yıldız Tar, "Açlık grevine giren mahkûmlar bedenlerini ölüme yatırarak aslında çözümsüzlüğün ne kadar derinleştiğini göstermek istiyorlar. Oysa talepleri çok basit.

Tek istedikleri anadilde eğitim ile anadilde savunma. Bunlar zaten demokratik bir ülkede olması gereken haklar" şekilnde konuştu.


CİSTT hapishanelerde yaptıkları çalışmaları durdurdu


Cezaevleri kapsamında çalışmalar yapan, projeler üreten Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) de ölüm oruçları son bulana kadar hapishanelerde yaptıkları çalışmaları durdurduklarını ifade ettiler. Dernek yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Umarız bu süreç daha fazla insanın canı acımadan tamamlanır. Umarız akıl ve vicdan galip gelir" denildi.

 

 

 

 

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