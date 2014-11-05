Boğazı yüzerek geçen yaban domuzu, Bebek'te bir yalının bahçesine girdi

Beşiktaş Bebek'te bir yalının bahçesine giren yaralı yaban domuzu, veteriner ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılarak yakalandı. Denizden yüzerek kıyıya çıktığı sanılan yaban domuzuna, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Cevdetpaşa Caddesi'nde otomobil çarptı. Hafif şekilde yaralanan domuz daha sonra Mısır Başkonsolosluğu'nun yanında bulunan bir yalının bahçesine girdi.

Uyuşturucu iğne ile uyutularak yakalandı

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, yoldan geçen vatandaşlar da yalının bahçe kapısını kapatarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler de konuyu Büyükşehir Belediyesi veteriner ekiplerine bildirdi.

Veteriner ekipleri ve polisler yaban domuzunu saklandığı yerden çıkarmak izin uzun süre uğraştı. Fenerlerle domuzun bulunduğu yeri tespit eden veteriner ekipleri, uyuşturucu iğne ile yaban domuzunu vurmaya çalıştı. İki kez uyuşturucu iğne atılarak bayıltılan yaban domuzu, bahçeye giren ekipler tarafından hayvan toplama aracına taşınarak Büyükşehir Belediyesi Hasdal Rehabilitasyon ve Veterinerlik Merkezi'ne götürüldü.

Yaralı haldeki hayvanın buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

'Ağaçların kesilmesinden dolayı doğal ortamı bozulmuş'

Yaban domuzunun denizden geldiğini belirten Suphi Arıer, "Domuz sahile yakın bir yerden çıktı. Ordan çıktıktan sonra 3 tane araba çarptı. Domuz yaralandı. Yaralanan domuz bahçenin önüne geldi. Vatandaşlar da bahçenin kapısını kapattı. İçeride kalmasını sağladılar. Gazetelerde okuduğumuz kadarıyla 3. köprü inşaatından dolayı ağaçları kesmişler ve kendi doğal yaşam alanı değiştiğinden, doğal ortamı bozulmuş. Oradan yüzerek buraya kadar gelmesi enteresan. Restoranda çalışanlara doğru gelirken çarpmış araba. İnsanlara saldırmaya çalıştı" dedi.