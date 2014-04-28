Tayland'da domuz gribinden 50 kişi öldü

Toplum Sağlık Kurumu Genel Sekreteri Narong Sahamethapat yaptığı açıklamada ülkede toplam 30 bin 24 kişinin H1N1 olarak da bilinen domuz gribi nedeniyle hastanelere başvurduğunu söyledi. Tedavisi devam edenlerin yanı sıra bu yıl Tayland'da domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye ulaştı.

Kenan Karadeniz’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, domuz gribinde ölüm oranı binde bir iken, Tayland'da bu oranın 600'de bire düşmesi endişeleri artırdı. Geçtiğimiz yıl domuz gribinden ölen kimsenin olmadığı ülkede yaşanan bu durum, 'Domuz gribi geri mi döndü' sorusunu akıllara getirdi.

Genel Sekreter Sahamethapat, bu virüsün diğerlerine oranla çok güçlü olduğunu ve Tay halkının çok az bir kısmının bağışıklık sisteminin buna dayanabileceğini belirtti. Sahamethapat açıklamasında, son önlemlerle haftalık hastanelere başvuran H1N1 hasta sayısının 2 binden 500'e düşürüldüğünü ancak alınan önemlerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Tayland halkı ise önceki yıllarda yaşanan domuz gribi günlerine dönmekten korkuyor.