Ağaçlar kesildi, domuzlar şehre indi

Tarabya sahilinde kıyıda yüzen yaban domuzu çevredekiler tarafından denizden çıkarılarak belediye ekiplerine teslim edildi. Yaban domuzu Belgrad Ormanı’nda doğaya salındı.

Hasan Yıldırım’ın Doğan Haber Ajansı’ndaki haberine göre, Garipçe Köyü civarında ormandan denize düştüğü tahmin edilen yaban domuzu, akıntıyla birlikte sürüklenerek Tarabya açıklarına kadar geldi.

Akşam saatlerinde Tarabya Otel’in önünde balık tutanlar, kıyıya çıkmaya çalışan domuzu görünce polise ve belediye ekiplerine haber verdi. Bu sırada, çevrede toplananlar ve polis ekipleri kıyıdaki domuzu kurtarmak için çalışmalara başladı. İp yardımıyla denizden çıkarılan domuz, ayakları bağlanarak bekletildi.

Uzmanlar, 3. İstanbul'da çarpık ve yanlış yapılaşmanın, ekolojik sistemi bozduğunu belirterek, domuzun bu yüzden kaçtığını söyledi.



Daha sonra gelen Sarıyer Belediyesi ekiplerine teslim edilen domuz, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde Belgrad Ormanı’nda doğaya salındı.



