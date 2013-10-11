Domuz sürüsü Boğazı yüzerek geçti

İstanbul Boğazı'ndaki Rumeli Kavağı Mahallesi sakinleri, önceki akşam çok ilginç bir göç olayına tanıklık etti. Orman bölgesinde olmaları nedeniyle mahalle merkezine kadar domuzların inmesine alışkın olan mahalleliler, İstanbul Boğazı'ndan yüzerek Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçen domuz sürüsüyle şaşkına döndü.

'Sokak köpeği gibiydiler'

Habertürk 'ün haberine göre Rumelikavağı Mahallesi Muhtarı Cevdet Bayraktar, yaşadıkları şoku "Sokak köpekleri gibiler. İstedikleri yere sürü olarak odaklanabiliyorlar" cümleleriyle anlattı. Mahalleye domuz inmesine alışkın olduklarını ancak denizde domuz ilk kez görüldüğünü belirten Bayraktar, "Konuyu avcılık klüpleri ile de görüştük ancak anlam veremediler. Ama ben avlanarak düzeltilebileceğini düşünüyorum" dedi.

'Fok balığı sandık'

Domuzları fark ederek tekneyle yanlarına giden balıkçı Cemal Bağlar ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Akşam saatlerinde denizde bir karartı gördük. Fok balığı zannettik. Tekneyle yanlarına gittiğimizde anneli yavrulu 10 kadar domuz gördük. Ancak dişleri çok keskindi. Yaklaşamadık. Onlar da yüzerek Anadolu Kavağı'ndan karaya çıktılar."

Yıllardır aynı mahallede oturan mahalleliler, "Bunca yıllık Sarıyerli'yiz böyle olay görmedik. İnanılacak şey değil." yorumunda bulundu.

Tekirdağ'da da domuz yakalanmıştı

Benzer bir olay 2006 yılında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşanmıştı. Balık tutmak için denize açılan balıkçılar, kıyıdan 30 metre açıkta yunus sandıkları domuzlarla karşılaşmıştı. Domuzlardan ikisini yakalayan balıkçılar, "Bizler babadan balıkçıyız. Bu güne kadar denizde domuz yakalandığını ne gördük ne de duyduk" demişlerdi.