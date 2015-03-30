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Böcek soruşturmasında eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz da gözaltına alındı

Erdoğan'ın başbakanlığında ofisine böcek konulması ile ilgili soruşturmada 13 kişi hakkında dava açılmıştı

30 Mart 2015 17:58

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla bağlantılı soruşturma kapsamında eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Palaz'ın yanı sıra, 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Hasan Palaz'ın avukatı Gökhan Güni, Gebze'de gözaltına alınan müvekkilinin Ankara'ya getirileceğini söyledi.
      
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisine Başbakanlığı döneminde "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazı konulmasına ilişkin Palaz'ın da arasında bulunduğu 13 kişi hakkında Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
      
İddianamede, Palaz'ın da arasında bulunduğu bazı şüphelilerin, "örgütlü siyasal amaçlı casusluk suçunu ve diğer işledikleri örgütlü özel hayatın gizliliğini ihlal ve dinleme eylemlerini hangi örgüt, cemaat ya da ülke olduğunun tespitine" ilişkin soruşturmanın ayrıldığı ifade ediliyordu.

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