Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz hakkında yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde ofisinde bulunan böcek davasında "TÜBİTAK tarafından hazırlanacak olan raporda tahrifat yapmam istendi" diyen Hasan Palaz hakkında Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "yakalama kararı" verildi.

Palaz'ın avukatı Gökhan Güni, yakalama kararına ilişkin olarak sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu:

"Polis devletinde hukuksuzlukların arkası kesilmiyor. Bu sabah müvekkilim Hasan Palaz hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Hasan Palaz 2 defa serbest kalmasını hazmedemeyenler bu sefer Ankara Savcısı Serdar Coşkun ile operasyon yaptı. Savcı ile birçok defa yaptığım görüşmelerde müvekkilin ifade vermeye hazır olduğunu dilekçe de verdim ama nafile...Palaz'ın yazdığı kitaptaki gerçekleri hazmedemeyen kişiler onu susturmak için bir kez daha şanslarını deniyorlar. Palaz dik duruşundan hiçbir taviz vermeyecek ve gerçekleri olduğu gibi ortaya koyacaktır."