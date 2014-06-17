Böcek raporunda tahrifat yapmam istendi, diyen Hasan Palaz'a da gözaltı kararı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ofisinin dinlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında evlerinde arama yapılan ve hakkında gözaltı kararı bulunan kişiler arasında görevden alınan eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz da var.

Böcek raporunu hazırlayan Palaz, 20 Şubat 2014'de Arzu Yıldız imzasıyla T24'te yayımlanan açıklamasında “Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan böceklere dair yazdığı raporda tahrifat yapılmasını istendiği” söylemişti.

"İstenilen raporu hazırlayan ve biat eden bilim adamı, olamayacağımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim” diyen Hasan Palaz, "istenileni yapmayınca da 5 Şubat 2014'de görevden alındığını" iddia etmiş, ancak TÜBİTAK, Palaz'ın iddialarını yalanlamıştı.

4 aylık bu sürecin ardından bugün Başbakan Erdoğan'ın ofisinin dinlenmesine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski polis şeflerinin de bulunduğu 12 kişinin adresinde arama yapıldı. Arama yapılan ve hakkında gözaltı kararı bulunan kişiler arasında söz konusu açıklamaları yapan Hasan Palaz'ın da yer alması dikkat çekti.



