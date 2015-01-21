Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz savcılığa teslim oldu

Yasadışı dinleme soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan TÜBİTAK eski Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, savcılığa teslim oldu.

Gölbaşı Adliyesi'ne gelen Palaz hakkında şu anda gözaltı işleminin yapıldığı öğrenildi.

Palaz, adliye önünde basın açıklaması yaparak, TÜBİTAK'ın, kriptolu telefonların sadece tasarım ve üretimini yaptığını söyledi.



Kullanılan sertifika, protokoller ve algoritmaların NATO tarafından onaylı olduğunu belirten Palaz, "TÜBİTAK olarak bilgi sahibi de değiliz yani telefon kime tahsis edildi, ne oldu bilmiyoruz. Biz teslim ettikten sonra bu telefonlara kim ne yaptı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.