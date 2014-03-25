BM'den Türkiye'ye 'Twitter'a yasağı kaldırın' çağrısı

ABD'nin Twitter eleştirisi sertleşti: Bu türden kısıtlamaya demokraside yer yoktur

ABD Dışişleri Sözcüsü Marie Harf: Hükümet yasakladığından beri, önceye göre Türkiye’den daha fazla tweet var. Sanırım bu, ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan insanlara ilginç bir işaret