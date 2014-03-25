BM'den Türkiye'ye 'Twitter'a yasağı kaldırın' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, yetkilileri, Twitter'a erişim yasağını kaldırmaya çağırdı.
Colville, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı basın toplantısında, Türkiye'de Twitter'a erişimin tedbir amaçlı engellenmesine ilişkin soru üzerine, 20 Mart'ta alınan kararın Türkiye'nin uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uymayabileceğini ifade etti.
Kararın alınmasına 6518 sayılı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) herhangi bir mahkeme kararı olmadan web sitelerine erişimin engellenmesi yetkisi veren yasanın kaynaklık ettiğine işaret eden Colville, 14 Şubat tarihinde bu konuda yaptıkları açıklamayı hatırlattı.
BM Genel Kurulu'nun da geçen kasım ayında aldığı kararla insanların çevrimdışı sahip oldukları hakların çevrimiçi de korunması gerektiğini belirttiğini anımsatan Colville, "Yetkilileri, Twitter'a erişim yasağını kaldırmaya çağırıyoruz" dedi.