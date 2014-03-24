140 karakter hayat da kurtarıyordu

Twitter dünyaya yeni bir haberleşme yöntemini öğretti. 140 karakterle yazılan "spot" bilgiler bazen hayat kurtarıyor bazen de haber ajanslarından bile daha verimli çalışıyor. Kan arayanlar, evcil hayvanları kaybolanlar, deprem, seçim gibi konularda en çok danışılan platformlardan biri olan Twitter’a erişimin engellenmesi aynı zamanda toplumun haber alma özgürlüğüne de engel oluyor.

Twitter, Türkiye’de ilk kez etkin olarak Van Depremi’nde kullanıldı. Twitter kullanımının yaygınlaşması ve etkin bir haber kaynağına dönüşmesinin ardından yol durumu, kan bağışı kampanyaları, kayıp hayvanların bulunması gibi pek çok konuda kullanılmaya başlandı. Hürriyet.com.tr Twitter’ın hayatımızın hangi alanlarında var olduğunu derledi.

Van Depremi’nde Twitter

Twitter, ilk kez etkin olarak Van Depremi’nde kullanıldı. Depremin olduğu 23 Ekim 2011 günü Van Depremiyle alakalı olarak twitturk verilerine göre tam 113 bin 601 tweet atıldı.

İşte deprem sürecinde atılan tweetlerden bazıları:

ergunbabahan ?@ebabahan

Van depremi 40 ton cadir, uyku tulumu, vs yuklu Afetler dairesinin ucagi Erivanda ucusa hazir. Ucuz izni bekliyor

Erol Kose ?@drerolkose 27 Oct 2011 Van love başka one love başka...Ateşe değmeden yangini anlaman Vana gitmeden depremi anlaman imkansiz. Unutma bugun Vana yarin sana !!

Salih Kapusuz ?@Salih_Kapusuz

Van depremi hepimizin yüreğini dağladı. Allah hiçbir kimseye, hiçbir ülkeye böyle bir acı yaşatmasın…

Işıl B. Cinmen @IsilCinmen

İstanbul depremi beklenirken Van'a gönderecek kislik çadırın olmaması ne demek? Hala Kızılay'a para yolladığımıza da ben inanamıyorum.

Kan ve trombosit hastalarının Twitter kullanımı

Twitter’da kan ve trombosit hastaları için kampanyalar düzenleniyor. Daha önce Küçük Melis, Yağız, Talha, oğluna yazdığı mektupla herkesi ağlatan Sevil anne ve başka birçok lösemi hastasının ilik nakli olması için kampanyalar düzenlenmiş, birçok kişi Twitter sayesinde sağlığına kavuşmuştu.

Twitter’ın yasaklanmasının ardından bu konuda faaliyet gösteren pek çok platformdan konuya ilişkin açıklama geldi. Etkin hesaplardan biri olan "Lösemi Dayanışma" isimli hesaptan da duyuru yapılarak olaya tepki gösterildi ve şu sözlere yer verildi, "Twitter'ı kapatmışsınız, o zaman lösemi hastalarına 2 günde 1 lazım olan kırmızı kanı ve trombositi de siz bulun. Benimki AB Rh negatif, biraz zor bulursunuz şimdiden söyleyim. Bu saatten sonra gönüllülerimize Twitter'dan ulaşıp biz de bulamayız artık. Bir sürü hastanın zaten sebebi oluyordunuz, artık hepsinin sebebi oldunuz. Şimdi bunu yazdık diye yine bize saldırıp belki de sayfamızı kapatırlar. Yeter artık. Biz de yaşamak istiyoruz, kan verecek gönüllülerimize ulaşmak istiyoruz, kan anonslarımızı yapmak istiyoruz. Bu hakkımızı elimizden alanları kınıyoruz."

Yol durumu Twitter’da

Öte yandan Twitter İstanbulluların sabah trafiğe takılmamak için yol durumunu öğrenmelerinde de son derece önemli bir araç haline dönüştü. Twitter’da 64 bin takipçisi bulunan İBB Trafik Radyo Yayın Yönetmeni Murat Kazanasmaz’ın Twitter hesabı da İstanbulluların Twitter’dan sürekli olarak yol durumu hakkında bilgi aldığı bir adres. Kazanasmaz yoğun olarak yol durumundan bahsettiği Twitter hesabından bugüne kadar 36 bin 700 tweet attı.

İşte Kazanasmaz’ın @MuratKazanasmaz adresinden attığı tweetlerden bazıları:

Eğer Harem iskelesine 15-20 dakikalık mesafede iseniz. Harem Sirkeci arabalı vapur seferlerini kullanın. Daha rahat geçersiniz.

D100 Küçükçekmece-Avcılar yönü zincirleme trafik kazası.

Anadolu Avrupa geçişi FSM üzerinde ek şeritte araç arızalandı.

Güzel bir haber de verelim:) Motorinin litre fiyatında 6 ila 7 kuruş indirim yapıldı.

D100 Hacışerif-Avcılar yönünde otobüs arızası,Tem tekstilkent>Metris yönünde araç arızası, O-3 Atışalanı>Hal yönünde trafik kazası var.

Hayvanlarını arıyorlar

Evcil hayvanlarını kaybeden insanlar da hayvanlarını Twitter aracılığıyla bulmaya çalışıyor.

@Chaya_Cohen

''Ankara Batıkent Turgut Özal mahallesinde tekir cinsi ismi Duman olan 9 aylık kedim kayboldu.

@peterpetrovski

kedim pıtır cihangir'de kayboldu; tüylü ve büyük. adını biliyor. boynunda sarı üstü boncuklu tasma var. lütfen rt.

@sogukksut

kedim kayıp, İzmir, çamdibi civarlarında kayboldu :( yardımcı olup yayınlarsanız sevinirim :/

@yagmurzaimoglu

Emirgan'da köpeğim kayboldu.Cinsi Beagle.Adı Chelsea.sol arka ayağı sakat,kafasında plastik boyunluk var.

