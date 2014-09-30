BM’den ayrımcılık kararı: LGBTİ hakları insan haklarıdır

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, LGBT’lere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı Cuma günü yeni bir kararı kabul etti.

Kaos GL'de yer alan habere göre, BM İnsan Hakları Konseyi ülkelere "LGBT haklarının evrensel olduğu ve LGBT hakları sağlanmadan diğer hakların da eksik kalacağı" mesajını verdi.

Yüksek Komiser’e LGBT raporu çağrısı

Brezilya, Kolombiya, Şili ve Uruguay’ın hazırladığı karar ile LGBT cinayetleri, işkence, keyfî tutuklamalar ve “sağlık hakkı da dâhil olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan mahrum bırakma” kınandı. BM Genel Meclisi önünde Arjantin’in okuduğu karar ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli insan hakları ihlalleriyle mücadeleye ilişkin bir rapor hazırlaması çağrısında bulunuldu.

'Dinî ve geleneksel değerler' ayrımcılığın gerekçesi olamaz

25’e 14 oyla kabul edilen karara Latin Amerika ve Avrupa ülkeleri destek verirken, Rusya ve Mısır’ın da aralarında olduğu ülkeler karşı çıktı.

Mısır, Güney Sudan, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Cibuti, Namibya ve Bahreyn kararda ayrımcılık ve şiddetin temelleri arasından cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin çıkarılmasını istese de öneri reddedildi.

'LGBT hakları evrenseldir'

Kararın herhangi bir bağlayıcılığı yok ancak karar ile Türkiye’nin de aralarında olduğu BM üyesi ülkelere LGBT haklarının evrensel olduğu ve LGBT hakları sağlanmadan diğer hakların da eksik kalacağı mesajı veriliyor.

BM ilk olarak 2008 yılında LGBT’lere yönelik ayrımcılığı kınayan bir kararı kabul etmişti.