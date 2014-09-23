Hangi üniversite LGBTİ dostu?

Lezbiyen, gey ve biseksüel hakları örgütü Stonewall, Britanya’daki 'LGBTİ dostu' üniversitelerin listesini yayınladı.

İngiltere’den Galler’e, İrlanda’dan İskoçya’ya 158 üniversitenin LGBTİ dostu kriterlere göre sıralandığı çalışmaya, "Stonewall 2015 Üniversite Rehberi" isimli siteden ulaşılabiliyor. Web sitesinde merak edilen üniversitenin LGBTİ dostu olup olmadığını, hangi kriterlere uyup hangilerine uymadığı görülebiliyor.

Bianet’te yer alan haberde, "Stonewall"un belirlediği kriter şöyle:

* Homofobi karşıtı politikalar ve üniversitede zorbalığa karşı zorunlu eğitim

* Öğrencilerin cinsel yöneliminin takibi

* LGB (lezbiyen, gey ve biseksüel) öğrenciler için açık sosyal yardımlar ve bilgilendirme

* LGBT öğrenci kulüpleri

* LGB öğrenciler için etkinlikler

* LGB öğrencilere danışmanlık

* LGB öğrenciler için özel kariyer danışmanlığı

* LGBT personel ağı

* Stonewall Diversity Champions programı üyeliği (Stonewall İşyeri ekibinin okullara ve işyerlerine danışmanlık sağladığı ve LGBTİ çalışanla için bir ağ kurduğu program)

*Daha geniş bir toplulukla ilişkilenmek.

Tüm kriterlere uyan altı üniversite ise Cardiff Üniversitesi, Liverpool John Moores Üniversitesiy (LJMU), Sheffield Hallam Üniversitesi, Essex Üniversitesi, Glasgow Üniversitesi ve York St John Üniversitesi.

Türkiye’de 'Yönelim değil tercih rehberi'

Kaos GL de 2013 yılında “Yönelim Değil Tercih Rehberi” başlıklı yazı dizisiyle Türkiye’deki üniversiteleri LGBTİ öğrencilerin gözünden anlatmıştı.

Farklı şehirlerden, farklı üniversitelerden LGBTİ öğrenciler, öğrenim gördükleri üniversitenin kampüs ortamını, öğrenci topluluklarını, yönetimin ve hocaların tutumunu aktardı, üniversitenin LGBTİ öğrenciler için tercih edilesi bir yer olup olmadığını anlattı.