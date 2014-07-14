Adana’da LGBTİ aktivistlerine homofobik saldırı

Dört LGBTİ aktivisti, 12 Temmuz geceyarısı Adana Merkez Park civarında yaşları 16 ila 19 arasında değişen 8 kişilik bir grubun hedefi oldu. Aktivistlerden biri kafa travması yaşayarak hastenaye kaldırıldı.

Milliyet gazetesinden Burcu Karakaş'ın haberine göre, Queer Adana üyesi Ali Can Kalan’ın emniyetteki ifadesinde saldırıyı şöyle anlattı, “İ.. top, bir daha bu parka gelmeyin. Sizi buraya sokmayız. Deşeriz hepinizi diyerek kemerlerle saldırıda bulundular". Dört aktivisti ölümle tehdit eden grup, Kalan’ı dövdükten sonra çevredekilerin toplanması üzerine olay yerinden uzaklaştı. Darp edilen Ali Can Kalan’ın vücudunda ve kafasında saldırı nedeniyle kesikler ve morluklar oluştu. Kalan’ın Adana Devlet Hastanesi’nden aldığı raporda, uğradığı şiddet neticesinde vücudunda ekimozların oluştuğu ve kafa travması yaşadığı saptandı.