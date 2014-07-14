T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana’da LGBTİ aktivistlerine homofobik saldırı

LGBTİ haklarını savunan sivil toplum inisiyatifi Queer Adana üyeleri, önceki gece homofobik saldırıya uğradı, 1 aktivist hastaneye kaldırıldı

14 Temmuz 2014 15:06

Dört LGBTİ aktivisti, 12 Temmuz geceyarısı Adana Merkez Park civarında yaşları 16 ila 19 arasında değişen 8 kişilik bir grubun hedefi oldu. Aktivistlerden biri kafa travması yaşayarak hastenaye kaldırıldı.

Milliyet gazetesinden Burcu Karakaş'ın haberine göre, Queer Adana üyesi Ali Can Kalan’ın emniyetteki ifadesinde saldırıyı şöyle anlattı, “İ.. top, bir daha bu parka gelmeyin. Sizi buraya sokmayız. Deşeriz hepinizi diyerek kemerlerle saldırıda bulundular". Dört aktivisti ölümle tehdit eden grup, Kalan’ı dövdükten sonra çevredekilerin toplanması üzerine olay yerinden uzaklaştı. Darp edilen Ali Can Kalan’ın vücudunda ve kafasında saldırı nedeniyle kesikler ve morluklar oluştu. Kalan’ın Adana Devlet Hastanesi’nden aldığı raporda, uğradığı şiddet neticesinde vücudunda ekimozların oluştuğu ve kafa travması yaşadığı saptandı.

 

ETİKETLER

adanalgbtisaldırıqueerkafa travması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24