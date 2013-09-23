Aktör LGBT hareketi LGBT haklarında en gelişmiş ülkeleri sıraladı

Aktör LGBT Hareketi, ilk büyük, kapsamlı çalışması olan LGBT Hakları İlk 100 Ülke Skor Listesi 2013 raporunu açıkladı. Liste sonuçlarına göre ilk 5 ülke sırasıyla; Hollanda, Belçika, İsveç, Danimarka, İzlanda olurken Türkiye 63. sırada yer aldı.



Skorlamada ki 4 ana çerçeve; sözkonusu ülke halkının LGBT'ye tepkisi, ölümler, nefret suçları; LGBT oluşumları, destek örgütlerinin varlığı; LGBT bireyler hakkında olumlu, olumsuz yasalar, kurallar; LGBT'nin tanınması, bilinirliği, gündem faktörü.

Türkiye; ayrımcılığa karşı yasaların olmayışı, nefret suçlarının işlenme boyutu, toplumun LGBT bireylere bakış açısı, LGBT bireylere yönelik iş, koruma kanunlarının olmaması vb. nedenlerden dolayı geri sıralarda kaldı.

Ülkesel bazda raporda öne çıkan birkaç gelişme şöyle belirtildi:



İzlanda (Skor: 195, Sıra: 5)

İzlanda Başbakanı Johanna Sigurdardottir, ülkedeki eşcinsel evliliklere resmiyet kazandıran yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, uzun zamandan bu yana birlikte yaşadığı sevgilisi Jonina Leosdottir ile resmen evlendi.



Norveç (Skor: 195, Sıra: 6)

Norveç Göçmenlik Bürosu (UDI) Norveç'te tüm resepsiyon merkezlerinde görüntülenmek üzere eşcinselliğin anlatıldığı yeni bir film yapmaya hazırlanıyor. Norveç, yaşam standartlarında dünya birincisi olan ülkedir.



ABD (Skor: 182, Sıra: 13)

ABD, dış yardım ve diplomatik araçları kullanarak ülke dışında da LGBT haklarını savunacağını duyurmuştu.



İsveç (Skor: 198, Sıra: 3)

Stockholm Pride 2013... İsveç'te 50 bin kişi yürüdü, 600 bin kişi izledi. Bakanlar ve Genelkurmay Başkanı da katıldı.



Belçika (Skor: 199, Sıra: 2)

Belçika, dünyada ikinci eşcinsel başbakana sahip olma özelliğine sahiptir.



Polonya (Skor: 128, Sıra: 40)

Polonya'da vekil seçilen Anna Grodzka, şu anda dünyadaki tek transseksüel milletvekili.



Venezüella (Skor: 139, Sıra: 29)

Son birkaç yılda Venezuella'da eşcinsel evlilik yasal hale gelmesi çok olumlu siyasi gelişmeler oluyor.



İtalya (Skor: 114, Sıra: 51)

Temsilciler Meclisi Başkanı Boldrini, eşcinsellerin durumunun nasıl iyileştirebileceğini tartışmak üzere 17 yaşında olan ve intihar etmeyi düşünen eşcinsel Tancredi’yi parlamentoya davet etmişti. İtalya'da eşcinsel haklarının en ateşli savunucularından biri olan ve her eylemde ön sıralarda yer alan ana muhalefetteki Demokrat Parti milletvekili Anna Paolo Concia, partneri 44 yaşındaki Ricarda Trautmann ile Almanya'nın Frankfurt kentinde dünya evine girmişti.

Danimarka (Skor: 197, Sıra: 4)

Eşcinsel ilişkilere hak tanınması 1989 dan beri yasaldır ve eşcinsel birliktelikleri yasallaştıran ilk ülkedir.



Ekvador (Skor: 129, Sıra: 38)

Ekvador'lu eski devlet başkanı adayı Nelson Zavala, eşcinsellerle ilgili homofobik yorumları yüzünden hem para cezasına çarptırıldı hem de siyasi haklarını kullanması bir yıl süreyle yasaklandı.



Vietnam (Skor: 147, Sıra: 22)

Adalet bakanı 2012'de eşcinsel evlilik için çalışma başlattığını duyurdu. Onaylanırsa Vietnam eşcinsel yasallaştıran ilk Asya ve ilk komünist ülkesi olacak evlilik.



Kanada (Skor: 190, Sıra: 8)

Eyaletler, LGBT ayrımcılığına karşı kamu spotları gerçekleştiriyor. Kanada'da bir eşcinsel gencin pembe tişört giydiği için dövülmesi üzerine her yıl 10 nisanda toplumun dayattığı cinsiyet algısına karşı çıkan insanlar pembe renk giyiyor.