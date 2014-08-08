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Yaşam

LGBTİ bireylerin yaşam hakkı konusunda hükümet ne gibi çalışmalar yapıyor?

HDP'li Pervin Buldan, LGBTİ bireylerin yaşam hakkı konusunda hükümetin çalışmalarını ve nefret suçlarını Meclis gündemine taşıdı

08 Ağustos 2014 15:34

HDP Iğdır milletvekili Pervin Buldan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hükümetin LGBTİ'lerin yaşam hakkı konusunda hükümetin çalışmalarını ve LGBTİ'lere yönelik suçlarda cezasızlığın nedenini sordu. 

Okyanus Efe Özyavuz’un intiharını da hatırlatan Buldan, yasalardan toplum normlarına kadar her türlü mekanizmanın LGBTİ bireylerin yaşam hakkını gasp ettiğini belirtti.

Bianet'te yer alan habere göre, Buldan’ın verdiği önergede şu sorular yer aldı:

- Bakanlığınız bu ölüm olayı ve nedenlerine ilişkin bir çalışma yürütülmüş müdür? Yürütülmemiş ise nedeni nedir?

- LBGT bireylerin maruz kaldığı şiddet ve sonuçlarının; ceza yasalarından ve kolluk ile yargı mekanizmasının olumsuz yaklaşımından kaynaklandığını düşünüyor musunuz? Sizce yasalar ve uygulayıcılardan kaynaklı neticeler, “yaşam hakkı ihlali” teşkil etmemekte midir?

- Nefret suçlarına ilişkin yasal mevzuat çalışması gündeminizde midir? Şayet böyle bir çalışma gündeminizde ise kapsamı ne olacaktır?

- Nefret söylemlerinin odağında olan ve hiçbir hukuki koruma altında bulunmayan LBGT bireylere ilişkin nefret suçları kapsamında bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

- Günden güne artan ve nefret söylemlerinin odağında olup şiddete maruz kalan LBGT bireylerin yargı mekanizmalarına başvuru oranı nedir?

- LBGT bireylere saldırıda bulunan/şiddet gösteren ve yargılanıp ceza alan kişi sayısı nedir?

- LBGT bireylere yönelik şiddet olaylarında etkin bir yargılama gerçekleşmemesinin nedeni nedir? 

 

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