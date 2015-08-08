BM: Yunan adalarındaki göçmen krizi utanç verici

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye yakınlarındaki Yunan adalarında göçmen krizinin tamamen bir kaosa dönüştüğünü söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) yapılan açıklamada, özellikle İstanköy, Sakız ve Midilli adalarında durumun 'utanç verici' boyutlara geldiği belirtildi.

Göçmenlerin temiz su, barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçlardan dahi yoksun olduğunu belirten UNHCR, Avrupa Birliği'ne (AB) 'Bir an önce duruma müdahale etme' çağrısında bulundu.

UNHCR Avrupa Direktörü Vincent Cochetel, düzenlediği basın toplantısında Yunan adalarına bu yıl gelen göçmen sayısının geçen yıla göre yüzde 750 arttığını söyleyerek mevcut şartları "Tamamen yetersiz" olarak tanımladı.

Cochetel,Yunan adalarına gelen göçmenlerin neredeyse tamamının savaşlardan kaçan Suriyeli, Iraklı ve Afganlar olduğunu da ifade etti.

Yılbaşından bu yana Yunanistan'a ulaşan göçmen sayısı 124 bini bulmuş durumda. Sadece Temmuz ayında 50 bin göçmen ülkeye geldi.

"Adaların büyük kısmında daha fazla göçmen kabul edebilecek kapasite yok. Çok sayıda insan açık arazilerde yatıp kalkıyor" diyen Cochetel,göçmenlerin adalarda bir iki gün kaldıktan sonra Atina'ya nakledildiklerini söylese de "Atina'da da daha iyi şartlar yok" diyerek devam etti.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ise bugün yaptığı açıklamalarda zaten mali sıkıntılar yaşayan ülkesinin bu denli büyük bir göçmen dalgasıyla başedemeyeceğini söyleyerek AB'den destek istedi.