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Dünya

Alman milletvekili evini göçmenlere açtı

İki Eritreli göçmeni evinde misafir ediyor ve onların Almanca öğrenmesine yardımcı oluyor

05 Ağustos 2015 21:06

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokratlar partisinden Milletvekili olan Martin Patzelt, iki Eritreli göçmeni evine aldı.

19 yaşındaki Haben ile 24 yaşındaki Awet adlı iki göçmene iş bulmaları için de yardımcı olmaya çalıştığını belirten Patzelt, göçmenleri yaklaşık bir aydır evinde misafir ettiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Frankfurt'ta yaşayan Patzelt, Alman ARD televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda bu tür girişimlerin göçmenlere karşı oluşlan önyargıları kırdığına inandığını da söyledi.

Die Welt gazetesi ise, iki Eritreli göçmenin Patzelt'in evinde en üst katta ailenin büyük oğluyla birlikte bir odayı paylaştığını yazdı.

İki göçmenin Patzelt'in desteğiyle Almanca derslerine de başladığı ifade ediliyor.

Eritreliler, Suriyelilerin ardından Avrupa'ya kaçak yollarla girmeye çalışan en kalabalık göçmen grubunu oluşturuyor.

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